Il Palazzetto di Cittadella si chiamerà Michele Pasinato
PADOVA-La città di Cittadella, in provincia di Padova, intitolerà il suo Palazzetto dello Sport a Michele Pasinato, il bomber azzurro prematuramente scomparso nel 2021, nato proprio nella cittadina in provincia di Padova.
Un importante riconoscimento a un atleta che con la Nazionale italiana ha conquistato, tra gli altri, un Campionato Mondiale nel 1998 e due titoli europei, nel 1993 e nel 1995, collezionando ben 252 presenze in maglia azzurra ed entrato di diritto nel 2023 nella Hall Of Fame della pallavolo italiana.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS