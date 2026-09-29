Il Palazzetto di Cittadella si chiamerà Michele Pasinato

La città del Santo dedica il suo impianto sportivo all'atleta azzurro, prematuramente scomparso, che nell'arco della carriera con la Nazionale italiana ha conquistato, tra gli altri, un Campionato Mondiale nel 1998 e due titoli europei 
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Pubblicato il 29.09.2026, 09:12

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PasinatoCittadella

PADOVA-La città di Cittadella, in provincia di Padova, intitolerà il suo Palazzetto dello Sport a Michele Pasinato, il bomber azzurro prematuramente scomparso nel 2021, nato proprio nella cittadina in provincia di Padova.

Un importante riconoscimento a un atleta che con la Nazionale italiana ha conquistato, tra gli altri, un Campionato Mondiale nel 1998 e due titoli europei, nel 1993 e nel 1995, collezionando ben 252 presenze in maglia azzurra ed entrato di diritto nel 2023 nella Hall Of Fame della pallavolo italiana. 

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