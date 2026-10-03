Conegliano da battere. Milano per lo scudetto

Tutte a caccia di Conegliano. Il campionato di A1 femminile riparte da dove era finito quello della stagione scorsa. E riparte da un punto fermo di questi ultimi otto anni. Le venete modificano, invecchiano, rinnovano con le loro campionesse e restano sempre la squadra da battere. Questa sera alle 20.30 (diretta Rai Sport e Dazn) Il Vero Volley Milnoa apre le danze con Firenze e non è un caso che sia proprio la Numia a farlo. Da anni è la squadra più accreditata per rincorrere l’Imoco, ha Paola Egonu e ha portato in panchina Gianlorenzo Blengini che non fa mistero delle ambizioni della società. E poi ha vinto l’assaggino di Courmayeur Cup e l’appettito viene mangiando. Ma quando si tirano le fila si torna sempre all’ostacolo Conegliano. Il 22 aprile Isabelle Haak, Mvp delle Finali Playoff e della passata stagione, schiacciò a terra l’ultimo pallone. Un punto che assegnò alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano il nono scudetto della sua storia, l’ottavo consecutivo. La scorsa stagione l’inizio del campionato portò uno scossone: Milano vinse la Supercoppa, poi Scandicci si aggiudicò il Mondiale per club. Conegliano ha incassato queste due stonature con signorile fermezza, ma è corsa ai ripari aggiudicandosi Coppa Italia e Campionato. Meno radioso il bilancio di Champions con Imoco e Savino Del Bene sconfitte a Istanbul in semifinale e spettatrici della finale tutta turca. Poi l’estate ha portato un’altra piccola delusione turca, questa volta targata Nazionale. Ed ora si riparte. Come ha dimostrato la Courmayeur Cup, le altre squadre non sono rimaste a guardare. Coneglinao ha cambiato poco e lo ha fatto soprattutto nel reparto centrali dove ha inserito Anastasia Cekulaev, in arrivo da Chieri, ha scommesso sull’esperienza di Raphaela Folie e sulla freschezza di Linda Manfredini.