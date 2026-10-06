Fiat scommette sull’A femminile

Il volley femminile piace anche a Fiat . Ed è per questo che lo storico marchio torinese, di automobili, ha scelto di investire sulla capacità di coinvolgere comunità e territori che il volley femminile sta mettendo in mostra in questi anni di grazia, di oro e di argento. Il partner è la Lega Volley Femminile che può contare su una presenza capillare in tutta Italia, con club distribuiti in 13 regioni e 26 province attraverso i campionati di Serie A1 e Serie A2. E il volley femminile porta con sé il radicamento nelle scuole e nel movimento femminile di base con il suo bagaglio di famiglie, tifosi e grandi entusiasmi. «Una scelta che ci permette di entrare in contatto con milioni di tifosi e famiglie in tutta Italia» ha dichiarato Alessio Scutari , Managing Director FIAT & Abarth Italia. Infatti la pallavolo in Italia è praticata da oltre 1,5 milioni di persone ed è il 1° sport per pratica femminile e coinvolge oltre 7,5 milioni tra appassionati e fan della pallavolo. Fiat sarà “Premium Court Partner” per tutte le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega nel corso della stagione sportiva 2026/2027. L’accordo prevede la presenza del marchio FIAT nei campionati di Serie A1 e Serie A2, nella Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana, oltre 400 match totali fra Campionati, Eventi e Playoffs.

Incontro basato sui grandi numeri

«Condividiamo con Fiat la costante ricerca dell’eccellenza e, soprattutto, un legame profondo e capillare con il territorio. Insieme, siamo pronti a percorrere una stagione di altissimo livello, unendo l’Italia da Nord a Sud» ha affermato Enzo Barbaro, amministratore delegato della Lega Volley Femminile. Ed è un incontro basato sui grandi numeri quello che si è realizzato tra Lega Volley Femminile e Fiati. La Lega ha totalizzato 578.2355 spettatori nel palazzetti nel corso della passata stagione. Ma il numero più interessante è legato alla strategia adottata dalla Lega per diventare protagonista dei social e attraverso la comunicazione digitale per portare la pallavolo femminile italiana al mondo. Con questa strategia la Lega è prima, tra quelle indoor, per numeri social. L’anno scorso ha totalizzato 2 miliardi di visualizzazioni sui profili social e 61,5 milioni di interazioni. Un dato notevole che è stato confermato con la nuova stagione. Basti pensare che il primo assaggio di A1, la Courmayeur Cup, ha registrato un milione di users nonostante fosse una vetrina senza titoli in palio. L’altro dato rilevante è che sono 39 i Paesi rappresentati da giocatrici che militano in serie A e che grazie ai loro canali social promuoveranno il campionato italiano e tutti i suoi partner. Quando Gabi rende disponibili sui suoi social le sue partite si porta dietro il pubblico di ammiratori brasiliani. Ieri sono state rese note le 32 nazionali che prenderanno parte ai Mondiali (World Cup)del 2027. L’Italia era già ammessa in quanto detentrice del titolo iridato. Nella lista c’è anche la Russia per ranking.