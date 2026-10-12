"Nuova A3, una sfida emozionante per Mondovì"

Ci siamo: nel prossimo fine settimana prende il via il primo campionato di Serie A3 femminile, neonata categoria che sarà gestita dalla Fipav e non dalla Lega come A1 e A2, senza obblighi di taraflex sul campo e videocheck (come invece richiesto in campo maschile per il salto dalla B), quindi in pratica una sorta di Serie B1 d’Elite, con la prospettiva di sviluppi positivi futuri. Al via 16 formazioni divise in due gruppi e nel Girone A è presente l’unica piemontese al via, l’Acqua S.Bernardo Mondovì , che avrà avversarie insidiose, come conferma il ds Max Rubado : «Stando alle rose e alle dichiarazioni, le fiorentine del Valdarno e il Florens Vigevano sembrano essere davanti a tutte, noi puntiamo ad entrare tra le prime quattro che andranno nella Poule Promozione per fare una seconda fase più tranquilla, ma ce la dovremo giocare con l’altra pavese Volley 2001 Garlasco, le cremonesi del CR Transport Ripalta e le milanesi del Villa Cortese; dovrebbero stare più dietro le monzesi del Concorezzo e il Modena, che hanno chiuso l’organico in extremis. Quando abbiamo fatto la squadra non sapevamo ancora di essere inseriti in A3, quindi avevamo puntato su una buona B1, con giovani di prospettiva visto l’arrivo in panchina di Daniele Sciarrotta, anche tecnico della Nazionale giovanile».

Una partita speciale

Come sono andate le amichevoli precampionato? «Bene, abbiamo giocato molto, proprio per accelerare il processo d’amalgama del gruppo, e ci siamo confermate come una buona squadra. Abbiamo avuto un solo confronto con una prossima avversaria, il Garlasco, con cui abbiamo perso 2-0 da loro nella finale di un torneo, ma siccome l’anno scorso in campionato avevamo vinto il doppio confronto speriamo di ripristinare questa tendenza. Tra l’altro domenica alle 18 al “PalaManera” partiamo proprio contro di loro nella prima giornata». Una partita speciale, che avrà anche un contorno a sfondo sociale. «Sì, l’intero incasso della gara sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale “Montis Regalis” di Mondovì, quindi sarà una grande festa di comunità. Ci sarà un biglietto unico a 5 euro proprio finalizzato alla donazione, una cosa che già avevamo fatto in passato perché siamo molto sensibili alle iniziative sociali verso donne e bambini».

La rosa

La rosa a disposizione di Sciarrotta e gli assistenti Marco Dagna e Simone Bertolino vede le palleggiatrici Valentina Brandi (da Garlasco) e Matilde Rostagno (da Pinerolo); opposte Mariasofia Barbaro (da Modica) e Petra Di Blasi (da Santena); centrali Anna Aliberti, Melissa Mattioli (da Casalmaggiore) e Martina Veneriano (da Futura Busto); schiacciatrici Anna Sclavo, Sofia Cusma (da Talmassons), Emma Cantamessi (da Picco Lecco), Vivien Di Diego (da San Feliciano) e Simona Sciarrotta (da Volpiano); liberi Anna Imarisio e Michelle Gueli (da Aosta).