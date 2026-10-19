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Skinner dà la scossa a Scandicci 

Le toscane si aggiudicano il derby contro Firenze 3-0. La statunitense detta il ritmo. Il tecnico Gaspari: "C’è bisogno di tempo, ma ho visto la coralità"
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Enrico Capello Enrico Capello

Pubblicato il 19.10.2026, 13:30

4 min

SkinnerScandicciFirenze

Scandicci ha carburato. Non sarà ancora la squadra che la scorsa stagione si era laureata campione del mondo battendo Conegliano, il totem Antropova è volata in Turchia verso lidi danarosi ma comincia a prendere fattezze concrete un gruppo che possiede, sempre e comunque, tante individualità di qualità: dietro a Imoco e Milano, che hanno una marcia in più in questo periodo, la Savino del Bene proverà a installarsi sul terzo gradino del podio di serie A1, lottando con Chieri e Novara in attesa di capire la consistenza sulla lunga distanza di Bergamo e Vallefoglia, ambiziose outsider. La Supercoppa italiana, in palio sabato prossimo a Bari, vedrà scattare, ovviamente, in pole-position Conegliano, ma le toscane proveranno a non fare da comparse. Dopo il successo di mercoledì nell’anticipo di Macerata, ieri Scandicci si è sbarazzata per 3-0, in ottanta minuti, delle cugine del Firenze. Il primo set è stato guidato dalle padrone di casa, capaci di esprimersi su ottimi livelli offensivi con Van Ryk e Skinner (25-9). Nella seconda frazione Scandicci ha subito inizialmente le ospiti, prima di mettere la freccia a metà parziale e concludere in proprio favore con Van Ryk (25-21). La battaglia si è accesa nel terzo set con le ospiti che sono state al passo sino alle battute conclusive: il primo tempo di Graziani ha sigillato il derby (25-23).

Scandicci-Firenze, Skinner MVP: i numeri della vittoria della Savino Del Bene

L'MVP è stata la schiacciatrice statunitense Skinner, con 13 punti e il 56% in attacco. In doppia cifra, anche la top-scorer Van Ryk (16) e Aleksic (10, 4 muri). La Savino Del Bene Volley ha costruito la vittoria sulle ottime percentuali in attacco (55% di efficienza contro il 32% ospite) e una migliore positività in ricezione (85%-71%). Inoltre, le biancoblù hanno realizzato un maggior numero di monster blocks (7-2). «La squadra ha bisogno di tempo - spiega Gaspari -. Le ragazze stanno lavorando con attenzione ai dettagli, soprattutto sui fondamentali che sono stati finora il nostro problema: battuta e muro-difesa. Sul servizio siamo ancora un po' fallosi, mentre sul muro-difesa sto vedendo la squadra come la voglio. La vera nota positiva è stata la coralità. Dobbiamo imparare a soffrire per poi ritrovarci di fronte alle situazioni clou con maggiore lucidità».

Il tabellino della sfida

Scandicci-Firenze 3-0
(25-9, 25-21, 25-23)

SAVINO DEL BENE
Eze, Van Ryk 16, Skinner 13, Sirressi, D'Odorico, Van Hecke, Aleksic 10, Bosetti 9, Ognjenovic 4, Armini, Graziani 5, Nwakalor, Bergmann, Alberti. All. Gaspari

IL BISONTE
Acciarri, Negretti, Zojzi 1, Cugno 2, Boldini 1, Fanfani, Milosic 4, Tanase 12, Caruso 5, Agrifoglio, Baird 7, Lokhmanchuk 2, Damaske. All. Orefice

ARBITRI
Rossi e Clemente

NOTE
Spettatori: 2406, Durata set: 21’, 25’, 27’; Totale: 73’. MVP: Skinner.

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