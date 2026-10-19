Skinner dà la scossa a Scandicci 

Scandicci ha carburato. Non sarà ancora la squadra che la scorsa stagione si era laureata campione del mondo battendo Conegliano, il totem Antropova è volata in Turchia verso lidi danarosi ma comincia a prendere fattezze concrete un gruppo che possiede, sempre e comunque, tante individualità di qualità: dietro a Imoco e Milano, che hanno una marcia in più in questo periodo, la Savino del Bene proverà a installarsi sul terzo gradino del podio di serie A1, lottando con Chieri e Novara in attesa di capire la consistenza sulla lunga distanza di Bergamo e Vallefoglia, ambiziose outsider. La Supercoppa italiana, in palio sabato prossimo a Bari, vedrà scattare, ovviamente, in pole-position Conegliano, ma le toscane proveranno a non fare da comparse. Dopo il successo di mercoledì nell’anticipo di Macerata, ieri Scandicci si è sbarazzata per 3-0, in ottanta minuti, delle cugine del Firenze. Il primo set è stato guidato dalle padrone di casa, capaci di esprimersi su ottimi livelli offensivi con Van Ryk e Skinner (25-9). Nella seconda frazione Scandicci ha subito inizialmente le ospiti, prima di mettere la freccia a metà parziale e concludere in proprio favore con Van Ryk (25-21). La battaglia si è accesa nel terzo set con le ospiti che sono state al passo sino alle battute conclusive: il primo tempo di Graziani ha sigillato il derby (25-23).