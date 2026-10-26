L'S3 in Toscana con Valerio Vermiglio

Terminato il circuito della schiacciata organizzato dalla Fipav, il tour dedicato ai bambini ha avuto un partecipato fuori programma a Cascina in provincia di Pisa negli spazi antistanti il punto vendita Decathlon di Navacchio
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Pubblicato il 26.10.2026, 19:38

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S3CascinaVermiglio

CASCINA (PISA)-Terminato il circuito organizzato dalla Fipav, il Volley S3 continua ad entusiasmare i bambini di tutta Italia. Guidato da Valerio Vermiglio il tour della schiacciata ha raggiunto Cascina in provincia di Pisa. Festoso appuntamento dedicato ai più piccoli negli spazi antistanti il punto vendita Decathlon di Navacchio, un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi alla pallavolo attraverso il gioco, sperimentando i primi gesti tecnici con la rete abbassata e vivendo un’esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.

I piccoli partecipanti hanno potuto conoscere e confrontarsi con Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto Volley S3, che ha giocato insieme ai giovanissimi partecipanti, coinvolgendoli e trasmettendo loro la passione per la pallavolo.

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