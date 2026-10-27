La terza giornata parte domani con Ravenna-Lagonegro
ROMA- Non si sono ancora spenti gli echi di una seconda giornata intensa e combattuta su tutti i campi che già si torna a giocare per il 3° turno. Domani alle 19.00 è in calendario l'anticipo che opporrà al Pala De Andrè la Consar Ravenna e la Rinascita Lagonegro in diretta DAZN. Il turno si chiuderà poi con gli incontri distribuiti tra sabato 31 ottobre e martedì 3 novembre.
Ad aprire il terzo atto della stagione regolare, quindi, è un match di assoluto interesse. La formazione romagnola, ripartita grazie all’exploit in tre set a Porto Viro dopo una falsa partenza in campionato, ospita il club lucano, primo in classifica con 6 punti in due gare e a braccetto con Grottazzolina. In palio ci sono punti d’oro.
Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19.00
Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro Arbitri: Faia Riccardo, Cecconato Luca
LA CLASSIFICA-
Rinascita Lagonegro 6, Yuasa Battery Grottazzolina 6, Domotek Reggio Calabria 4, Union Napoli 4, Abba Pineto 4, Essence Hotels Fano 3, Alva Inox Porto Viro 3, Consar Ravenna 3, Belluno Volley 3, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3, Conad Reggio Emilia 2, Consoli Sferc Brescia 1, JV Gioia Del Colle 0, Sviluppo Sud Palmi 0.
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