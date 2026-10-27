La terza giornata parte domani con Ravenna-Lagonegro

ROMA- Non si sono ancora spenti gli echi di una seconda giornata intensa e combattuta su tutti i campi che già si torna a giocare per il 3° turno. Domani alle 19.00 è in calendario l'anticipo che opporrà al Pala De Andrè la Consar Ravenna e la Rinascita Lagonegro in diretta DAZN. Il turno si chiuderà poi con gli incontri distribuiti tra sabato 31 ottobre e martedì 3 novembre.