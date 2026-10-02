«Chieri sarà spavalda. Le big nel nostro mirino»

Il contrasto tra pragmatismo e sogno rappresenta una delle dinamiche più affascinanti dell'esperienza umana: la concretezza della terra e la libertà del cielo. La Reale Mutua Fenera Chieri da questo apparente ossimoro ha tratto quella forza che le ha permesso di avvicinarsi alla maggiore età, compirà 18 anni a maggio 2027, con tanti successi e risultati importanti, raggiunti perseguendo sempre la sostenibilità economica ma provando anche ad alzare, senza proclami, l’asticella delle ambizioni. Chieri è pronta ad affrontare la sua nona stagione di fila in serie A1 sulla scia di un 2025-26 entusiasmante, chiuso senza trofei ma con risultati eccellenti (final four di Coppa Italia, finale di Cev Cup, quinto posto in campionato, vittoria dei playoff Challenge) nell’anno, peraltro, della ripartenza con un nuovo coach, Nicola Negro . Un pieno di energia ed euforia per il popolo biancoblù che ora sogna, e i tifosi lo possono fare apertis verbis, un salto di qualità ulteriore, andando ad attaccare le 4 big – Conegliano, Mila-no, Scandicci e Novara – che restano lontane nel budget ma che la scorsa stagione sono state avvicinate come valori sul campo. Senza scordare, poi, l’obiettivo europeo con la Cev Cup in cui la Reale Mu-tua Fenera entrerà in gioco dagli ottavi a dicembre contro il Cannes.

Chieri, tra certezze e nuovi innesti

Il Chieri riparte da 5 certezze – Ilaria Spirito, Anna Gray, Sarah Van Aalen, Stella Nervini e Anett Nemeth – e 10 novità: un mix di esperienza, grazie agli innesti di Marina Lubian e Yasmina Akrari, e di valorizzazione del talento, il mantra del ds Max Gallo, che passa dagli arrivi di Alessia Regoni, Reagan Cooper, Katja Eckl, Britte Stuut (tesserata fino a novembre in luogo della convalescente Gray), Marina Giacomello, Corina Glaab, Abby Guezen e Logan Eggleston. «Se siamo arrivati così in alto partendo dalla quarta serie e se abbiamo giocato 5 finali europee vincendone tre è perché alla base ci sono identità e responsabilità - hanno spiegato ieri in conferenza stampa al Cral Reale Mutua di Torino, il presidente Filippo Vergnano e il patron Lucio Zanon di Valgiurata - . Diamo e chiediamo tanto. Da parte nostra c’è la serietà di mantenere fede agli impegni presi con atlete e tecnici, ma pretendiamo professionalità massima. La base è solida. La serie A1 è la punta dell’iceberg che è fatto di oltre 1.000 ragazze che giocano nel settore giovanile, della crescita degli sponsor, del record di abbonamenti (oltre 600 ndr). Ora, però, si riparte da zero: proveremo innanzitutto a riconfermarci e sarebbe già un grande traguardo».

Negro: "Abbiamo puntato su ragazze con forza fisica e atletismo"

Schietto Nicola Negro, appena rientrato dall’estate col Messico con cui ha vinto l’oro al Norceca Final Four e il bronzo alla Coppa Panamericana. «Con Gallo - ha affermato - abbiamo costruito una rosa profonda e di talento in grado di mettere in pratica la pallavolo veloce e aggressiva che piace a me. Abbiamo puntato su ragazze con forza fisica e atletismo. Dobbiamo avere l’umiltà e l’intelligenza per capire che si tratta di un nuovo inizio e ci sono da ricostruire gli equilibri. Sono d’accordo con quanto detto da capitan Spirito: servono calma, pazienza a tanto impegno in palestra. Il campionato è ancora più livellato in alto: guardiamo non solo ai top-team ma anche a quelle realtà emergenti, come Bergamo, che si sono rinforzate molto. L’esordio di domenica a Firenze contro Scandicci è difficile da decifrare. I valori non sono definitivi perché abbiamo entrambe pochi giorni di allenamenti a ranghi completi. Sarà una gara che si poggerà più sulle qualità individuali che sull’insieme. Affronteremo una candidata allo scudetto. Saremo spavaldi».