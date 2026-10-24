Conegliano favorita, Scandicci non ci sta

TORINO - Scandicci ci prova e si augura che la sua prima volta sia super...coppa . Oggi pomeriggio, alle ore 18 al Palaflorio di Bari, si disputa la Supercoppa, primo trofeo della stagione che vedrà opposte Conegliano, vincitrice della Serie A1 e della Coppa Italia nella stagione 2025-2026 e la Savino Del Bene Volley, finalista dell’ultima edizione della Coppa Italia. Per le toscane è la prima volta e un successo lenirebbe il vuoto che ha lasciato l’addio di Ekaterina Antropova. Il tecnico Marco Gaspari guarda all’ennesimo scontro con le venete con entusiasmo: « È la prima volta in assoluto che partecipiamo alla Supercoppa . Giocare una partita con Conegliano è sempre uno stimolo enorme, perché significa giocare per qualcosa di importante. Sappiamo che troviamo un avversario abituato a questo tipo di manifestazioni, però noi vogliamo continuare la nostra fase di crescita e cercare di rendere la vita molto difficile all’Imoco. Per farlo sappiamo che dobbiamo creare una situazione di gioco estremamente aggressiva».

I precedenti e le parole di Wolosz

Il precedente più dolce per Scandicci è quello dello scorso Mondiale per club in cui le toscane batterono Conegliano con una prova superlativa. Le statistiche invece sono dalla parte dell’Imoco che ha imposto la sua legge in questi anni. Prova ne sia che tra le sue fila si schierano i più vincenti di questo trofeo: Monica Di Gennaro ha vinto nella sua carriera 9 volte la Supercoppa, di cui otto con i colori gialloblù. Il tecnico Daniele Santarelli la segue con 7 successi tutti targati Conegliano. La conferma di questo domino viene anche dai numeri degli scontri. In competizioni italiane si sono disputati 38 incontri. Conegliano ne ha vinti 32. In ambito internazionale percentuale analoga con cinque successi gialloblù contro i due delle toscane. E i proposti delle giocatrici di Conegliano confermano la volontà di continuare e rafforzare la tendenza. Lo ribadisce Joanna Wolosz, capitana della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano: «Siamo cariche, è il primo obiettivo della stagione e il primo trofeo, cercheremo di fare il nostro meglio. Ci aspetta una partita tosta ma siamo pronte».

Sfida globale ed ex in campo

Sarà una sfida accesa ma anche globale con undici nazioni rappresentate, divise in 3 continenti. Oltre alle italiane (15 giocatrici), scenderanno in campo due giocatrici da Brasile, Cina e Serbia e una per Belgio, Canada, Germania, Polonia, Slovenia, Stati Uniti e Svezia. C’è poi la sfida delle ex e tra queste brilla l’opposta di Conegliano, la svedese Haak. Contro la sua ex squadra in competizioni italiane, Isabelle ha realizzato 314 punti in 12 gare, una media di oltre 26 punti a partita. Cercherà di rispondere Caterina Bosetti che in carriera ha affrontato Conegliano 29 volte, mettendo a segno 266 punti: «La vittoria nel derby contro Firenze ci ha dato tanta fiducia - spiega la schiacciatrice - Sarà una partita difficile, perché abbiamo davanti un avversario che negli ultimi anni ha dominato. Ma è una partita secca, in cui tutto può succedere». Ieri le atlete sono state impegnate in diverse attività sul territorio. Sarah Fahr e Sofia D’Odorico hanno strappato un sorriso ai piccoli bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bar. Linda Manfredini ed Emma Graziani hanno invece fatto un incontro con i ragazzi della Scuola Primaria “G.Mameli”. Tra le strade di Bari Vecchia e l’iconica “Via delle Orecchiette” Monica De Gennaro, Gabi, Imma Sirressi e Lise Van Hecke hanno preso lezioni di panificazione in un panificio locale.