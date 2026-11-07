Van Ryk-Egonu: c’è aria di playoff 

Sapore di playoff tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci, quinta con 13. L’appuntamento è fissato alle 20.30, in diretta Rai Sport e Dazn. Tante battaglie rilevanti tra le due squadre nel passato, il 42% delle quali terminate al tie-break. E tante le stelle pronte a scendere in campo: Egonu e Van Ryk sono prima e seconda nella classifica stagionale delle top scorer (135 e 128 punti), così come Danesi ed Aleksic in quella delle migliori muratrici (26 e 25 muri punto). Le due formazioni arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra di coach Marco Gaspari occupa la 5ª posizione in classifica con 13 punti ed è reduce da quattro successi consecutivi in campionato, l’ultimo dei quali ottenuto con un netto 3-0 sul campo di Bergamo. Milano arriva a Firenze da 2ª in classifica, con 18 punti, gli stessi della capolista Conegliano. La formazione lombarda è ancora imbattuta in campionato e ha conquistato cinque delle sei vittorie ottenute finora senza concedere set alle avversarie.