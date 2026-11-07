Van Ryk-Egonu: c’è aria di playoff
Sapore di playoff tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci, quinta con 13. L’appuntamento è fissato alle 20.30, in diretta Rai Sport e Dazn. Tante battaglie rilevanti tra le due squadre nel passato, il 42% delle quali terminate al tie-break. E tante le stelle pronte a scendere in campo: Egonu e Van Ryk sono prima e seconda nella classifica stagionale delle top scorer (135 e 128 punti), così come Danesi ed Aleksic in quella delle migliori muratrici (26 e 25 muri punto). Le due formazioni arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra di coach Marco Gaspari occupa la 5ª posizione in classifica con 13 punti ed è reduce da quattro successi consecutivi in campionato, l’ultimo dei quali ottenuto con un netto 3-0 sul campo di Bergamo. Milano arriva a Firenze da 2ª in classifica, con 18 punti, gli stessi della capolista Conegliano. La formazione lombarda è ancora imbattuta in campionato e ha conquistato cinque delle sei vittorie ottenute finora senza concedere set alle avversarie.
Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci: le dichiarazioni di Gaspari e Danesi
Scandicci ci crede e ha l’occasione di dare un nuovo spessore alla sua stagione: «Giochiamo contro un avversario che ha iniziato la stagione in maniera incredibile. Da parte nostra però, sappiamo che questo periodo di partite molto impegnative ci sta facendo alzare il livello. Veniamo da due ottimi risultati contro Novara e Bergamo e vogliamo continuare a crescere». La risposta di Anna Danesi: «Dovremo mantenere il più possibile la lucidità nel momenti importanti del match: questo aspetto sarà fondamentale per contrastare il gioco di Scandicci e portarci a casa la partita».
A Talmasson l’anticipo
Talmassons batte Firenze 3-0 e incassa 3 punti preziosi in chiave corsa salvezza.
TALMASSONS-FIRENZE 3-0 (26-24 25-20 25-22)
C DA VOLLEY FVG Scola, Grabic 8, Herrera Blanco 10, Frosini 22, Bakodimou 3, Gannar 10, Mistretta (L), Cassan, Vighetto, Rossetto 2, Schmit. N.e.: Molinaro, Barbazeni. All. Parazzoli
IL BISONTE Baird 9, Caruso 6, Boldini 4, Damaske 6, Milosic 11, Cugno 14, Valoppi (L), Lokhmanchuk 1, Agrifoglio 1, Tanase 1, Zojzi, Acciarri. N.e.: Fanfani, Piacentini. All. Orefice
ARBITRI Serafin, Scotti.
NOTE - Spettatori: 711, Durata set: 31’, 30’, 30’; Totale: 91’. MVP: Frosini
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