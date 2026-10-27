Bergamo vince la maratona contro la Omag

CERVIA (RAVENNA)- Una vittoria di carattere, conquistata stringendo i denti fino all’ultimo pallone. La ChorusLife Volley Bergamo espugna il Palasport di Cervia superando l’Omag Consolini San Giovanni in Marignano per 2-3 (21-25 22-25 25-20 25-18 20-22) , al termine di una battaglia durata due ore e 28 minuti. Dopo aver conquistato i primi due set, le rossoblù si fanno raggiungere dalle padrone di casa, ma nel tie-break trovano la forza di completare l’opera in un finale al cardiopalma.

La squadra di Cervellin parte con il piede giusto e si aggiudica i primi due parziali, mostrando solidità e incisività. La partita sembra indirizzata, ma San Giovanni in Marignano non si arrende e cambia passo nel terzo set, riaprendo la contesa con il 25-20. Le padrone di casa insistono e nel quarto parziale trovano il pareggio sul 2-2, trascinando la sfida al tie-break.

È qui che la partita diventa una maratona di emozioni. Nessuna delle due squadre è disposta a cedere, ogni punto diventa una battaglia e il punteggio continua a salire oltre quota 15. Bergamo resta aggrappata alla partita, resiste alla pressione e trova lo spunto vincente sul 22-20, mettendo il sigillo su una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.

Kendall Kipp, premiata MVP della serata, è top scorer rossoblù con 20 punti. Ottima anche la prova di Lena Stigrot, che chiude con 18 punti, ed Elena Pietrini, autrice di 17. Denise Meli contribuisce con 14 punti e il colpo che chiude il match, mentre il capitano Silke Van Avermaet mette a referto 9 punti di cui 5 a muro.

Da Cervia Bergamo porta a casa due punti che raccontano la capacità di reagire alle difficoltà, ma anche la necessità di imparare a gestire meglio i momenti favorevoli. Dopo aver costruito il doppio vantaggio, le rossoblù hanno subito il ritorno delle avversarie, senza però perdere la lucidità nel momento decisivo.

E alla fine, dopo cinque set e un tie-break infinito, a esultare sono proprio loro: le rossoblù, capaci di stringere i denti e conquistare una vittoria che vale molto più di due punti.

I protagonisti

Alessandro Zanchi ( II allenatore Omag Consolini Volley 1907)- «Abbiamo iniziato i primi due set in modo molto contratto, condizionati da come si era messa la partita. Sono molto contento della reazione di tutta la squadra: anche chi è entrato dalla panchina si è messo a disposizione, dando il proprio contributo. Sul 2-2 ci abbiamo creduto davvero. Purtroppo, nonostante avessimo cambiato campo in vantaggio nel tie-break, nel momento decisivo loro sono state un po’ più ciniche e, al termine di una battaglia lunghissima, sono riuscite a chiudere la partita. Sono contento per il punto conquistato, ma resta il rammarico perché, per davvero poco, ne abbiamo lasciati per strada due ».

Il tabellino

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 - CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 2-3 (21-25 22-25 25-20 25-18 20-22) –

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Nardo 2, Jehlarova 14, Morello 3, Bracchi 19, Sylves 3, Adelusi 14, Panetoni (L), Rivero 21, Wilson 3, Brandi, Bagnoli. Non entrate: Giuliani, Eroktay, Scialanca. All. Bellano.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Stigrot 18, Van Avermaet 9, Allaoui 4, Pietrini 17, Meli 14, Kipp 20, Gelin (L), Bassi 5, Battistoni, Carletti, Babatunde. Non entrate: Rocca, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.

ARBITRI: Papadopol, Salvati.

Durata set: 27', 28', 26', 27', 27'; Tot: 135'.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 8 ace, 15 err; ChorusLife Volley Bergamo 5 ace, 19 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 59 vinc, 6 err; ChorusLife Volley Bergamo 68 vinc, 11 err.

MURI: Omag Consolini Volley 1907 12 vinc; ChorusLife Volley Bergamo 14 vinc.

MVP: Kendall Kipp (ChorusLife Volley Bergamo)

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