Italia-Francia, primo test match della nazionale di Velasco

BIELLA - Si accendono i riflettori sulla nazionale di Julio Velasco , Campione Olimpica e Campione del Mondo in carica. Mercoledì 14 maggio il Biella Forum ospiterà il primo BPER Test match che opporrà l' Italia e la Francia. Non è solo una partita: è l’occasione per vedere da vicino una squadra che, negli ultimi anni, ha saputo emozionare e unire un’intera Nazione.

Le azzurre di Julio Velasco arrivano a Biella dopo aver scritto una pagina importante della storia recente dello sport italiano, con l’oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024 e il titolo mondiale in Thailandia nel 2025. Traguardi che hanno fatto esultare milioni di persone, ma che soprattutto raccontano il valore di un gruppo costruito su lavoro, fiducia e spirito di squadra.

La Nazionale unisce giocatrici esperte, che hanno già ottenuto grandi risultati, a giovani talenti che portano energia e voglia di confermarsi ad alti livelli.

Dopo la tappa biellese, il percorso proseguirà il 15 maggio a Novara con un secondo test match al Pala Igor sempre contro la Francia. Due appuntamenti ravvicinati in preparazione degli attesi impegni estivi, dalla Volleyball Nations League di giugno e luglio fino al Campionato Europeo che partirà il 21 agosto.

Le parole del Sindaco di Biella Marzio Olivero

«Quando arrivano eventi con la Nazionale italiana si percepisce qualcosa di diverso. Non è solo organizzazione o numeri: è il senso di orgoglio che si crea attorno allo sport. Vedere da vicino la squadra che ha vinto Olimpiadi e Mondiali significa offrire ai ragazzi e alle famiglie un esempio concreto di passione e impegno. È un momento che resterà per tutta la città e che ribadisce la nostra vocazione ad accogliere appuntamenti che lasciano un segno non solo sportivo ma anche umano ».

Le parole dell’assessore allo sport Giacomo Moscarola

«Portare una squadra che ha fatto sognare l’Italia è un’emozione, prima ancora che un risultato amministrativo. Il Biella Forum sarà non solo il teatro della gara, ma anche uno spazio capace di generare entusiasmo e rafforzare la cultura sportiva. Oggi, infatti, il volley femminile italiano è un punto di riferimento internazionale e ospitarlo in città rappresenta un’opportunità preziosa, sia per gli appassionati che per i neofiti. Biella dimostra ancora una volta di saper ospitare grandi eventi sportivi, confermando una capacità organizzativa e una visione che vanno oltre la singola manifestazione ».

Le parole del consigliere federale Giusi Cenedese

«Ospitare a Biella la nazionale di pallavolo femminile, in questo momento in cui il volley è sul tetto del mondo, è un’opportunità incredibile per tutto l’indotto sportivo biellese. Vedere giocare atlete di così alto livello è sicuramente di stimolo per i giovani sportivi. Sarà un evento spettacolare che non deluderà le aspettative in vista di una estate caratterizzata dal Campionato Europeo ».