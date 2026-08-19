L'Italia ha terminato il ritiro a Verona

Archiviata dunque questa parte della preparazione tra Emilia-Romagna e Veneto, la squadra tricolore proseguirà il proprio percorso di avvicinamento alla rassegna continentale con la FIPAV Cup Men Elite, quadrangolare che vedrà gli azzurri affrontare Germania, Cuba e Brasile, in programma a Reggio Calabria dal 26 al 27 agosto e a Messina dal 28 al 31 agosto. Le gare dell’Italia nel torneo saranno visibili su Rai Sport e Sky Sport.

Le parole di Yuri Romanò

« Il lavoro sta procedendo molto bene, con un programma in crescendo. La forma fisica, in generale, è migliorata. A Cervia, nei primi giorni di collegiale, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e qui a Verona, con i pesi, stiamo spingendo molto. Stiamo trovando sempre più affinità anche come squadra in campo, grazie al lavoro tecnico che stiamo facendo ogni giorno. Direi, quindi, che il bilancio fin qui è stato positivo. Ieri, all’allenamento a porte aperte, c’è stata davvero tanta gente ed è stato bello. È stato bello anche fermarsi dopo per fare qualche foto, firmare degli autografi e sentire l’affetto dei tifosi. Questo calore per noi è molto importante in vista dell’Europeo e ci auguriamo che in ogni sede questo affetto sia sempre presente. Questo allenamento a porte aperte ci ha dato quindi un assaggio di quello che ci aspetterà. Il 10 settembre ci sarà la partita d’esordio in Piazza del Plebiscito. Ci ho pensato e sicuramente sarà molto particolare giocare all’aperto e probabilmente anche abbastanza difficile per certi aspetti, ma lo sarà per entrambe le squadre. Penso, però, che l’emozione sarà tanta e immagino anche solo l’ingresso in campo con quell’atmosfera e con le tribune piene. Non vediamo quindi l’ora di giocare quella partita. Prima, però, ci saranno le partite amichevoli a Reggio Calabria e Messina e saranno molto importanti per noi perché saranno gli ultimi veri test match prima delle partite che conteranno davvero. Giocheremo senza troppe pressioni o ansie, però dovremo sfruttare al massimo questi test, nei quali cercheremo già delle risposte importanti. Saremo molto concentrati in queste partite pre-Europeo ».

IL CALENDARIO DELLA FIPAV CUP MEN ELITE



Reggio Calabria – PalaCalafiore

26 agosto ore 21, Italia-Germania

27 agosto ore 20, Germania-Cuba

Messina – PalaRescifina

28 agosto ore 20, Italia-Cuba

29 agosto ore 20, Germania-Brasile

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba