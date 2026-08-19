L'Italia ha terminato il ritiro a Verona

VERONA- La nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi lascia Verona dopo cinque giorni di proficui allenamenti in vista dei prossimi Campionati Europei maschili, al via il 10 settembre con il match inaugurale in programma in Piazza del Plebiscito a Napoli contro la Svezia.
Gli azzurri, capitanati da Simone Giannelli, hanno svolto al Pala Magis un intenso lavoro, alternando attività con la palla e sessioni in sala pesi. Ieri, inoltre, il palazzetto ha accolto oltre 2.000 persone, accorse sugli spalti per assistere a una sessione di allenamento a porte aperte. In precedenza, dal 10 al 13 agosto, l’Italia aveva svolto quattro giorni di lavoro a Cervia.
Archiviata dunque questa parte della preparazione tra Emilia-Romagna e Veneto, la squadra tricolore proseguirà il proprio percorso di avvicinamento alla rassegna continentale con la FIPAV Cup Men Elite, quadrangolare che vedrà gli azzurri affrontare Germania, Cuba e Brasile, in programma a Reggio Calabria dal 26 al 27 agosto e a Messina dal 28 al 31 agosto. Le gare dell’Italia nel torneo saranno visibili su Rai Sport e Sky Sport.
Le parole di Yuri Romanò
« Il lavoro sta procedendo molto bene, con un programma in crescendo. La forma fisica, in generale, è migliorata. A Cervia, nei primi giorni di collegiale, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e qui a Verona, con i pesi, stiamo spingendo molto. Stiamo trovando sempre più affinità anche come squadra in campo, grazie al lavoro tecnico che stiamo facendo ogni giorno. Direi, quindi, che il bilancio fin qui è stato positivo. Ieri, all’allenamento a porte aperte, c’è stata davvero tanta gente ed è stato bello. È stato bello anche fermarsi dopo per fare qualche foto, firmare degli autografi e sentire l’affetto dei tifosi. Questo calore per noi è molto importante in vista dell’Europeo e ci auguriamo che in ogni sede questo affetto sia sempre presente. Questo allenamento a porte aperte ci ha dato quindi un assaggio di quello che ci aspetterà. Il 10 settembre ci sarà la partita d’esordio in Piazza del Plebiscito. Ci ho pensato e sicuramente sarà molto particolare giocare all’aperto e probabilmente anche abbastanza difficile per certi aspetti, ma lo sarà per entrambe le squadre. Penso, però, che l’emozione sarà tanta e immagino anche solo l’ingresso in campo con quell’atmosfera e con le tribune piene. Non vediamo quindi l’ora di giocare quella partita. Prima, però, ci saranno le partite amichevoli a Reggio Calabria e Messina e saranno molto importanti per noi perché saranno gli ultimi veri test match prima delle partite che conteranno davvero. Giocheremo senza troppe pressioni o ansie, però dovremo sfruttare al massimo questi test, nei quali cercheremo già delle risposte importanti. Saremo molto concentrati in queste partite pre-Europeo ».
IL CALENDARIO DELLA FIPAV CUP MEN ELITE
Reggio Calabria – PalaCalafiore
26 agosto ore 21, Italia-Germania
27 agosto ore 20, Germania-Cuba
Messina – PalaRescifina
28 agosto ore 20, Italia-Cuba
29 agosto ore 20, Germania-Brasile
30 agosto ore 21, Italia-Brasile
31 agosto ore 20, Brasile-Cuba