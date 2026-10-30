Presentato il logo dei Mondiali Maschili 2027
LOSANNA (SVIZZERA)- Presentato oggi ufficialmente il logo che accompagnerà i Mondiali Maschili di pallavolo 2027 che si svolgeranno in Polonia dal 10 al 26 settembre del prossimo anno. Il logo costituisce l'identità visiva dell’evento, e sarà utilizzato già in occasione del sorteggio di giovedì 3 dicembre.
L’ispirazione del logo è venuta ai designer dal trofeo stesso, dalla Coppa che verrà consegnata ai vincitori. I realizzatori del disegno ne hanno rielaborato la forma, trasformandola in un segno grafico minimalista capace di catturare lo spirito del gioco e di adattarsi a tutti i formati richiesti dallo sport moderno.
Quattro concetti si fondono in un unico simbolo:
Il trofeo: la sagoma del premio a cui ambiscono tutte le 32 squadre partecipanti.
Il mondo: un cerchio al centro, a rappresentare un torneo che unisce nazioni provenienti da ogni continente.
La rete: una curva ampia, la linea su cui si sviluppa ogni scambio.
I giocatori in azione: mani protese verso l'alto e un pallone che sale, a evocare il momento della schiacciata e del muro.
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