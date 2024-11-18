Pallapugno: lo spareggio della finale di Serie B

SERIE A BANCA D'ALBA
CANTINA TERRE DEL BAROLO ALBESE CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B
Spareggio finale a Santo Stefano Belbo
Castiati Neivese-Pieve di Teco 11-7
CASTIATI NEIVESE CAMPIONE D'ITALIA
SERIE C1
VALLE BORMIDA CAMPIONE D'ITALIA
SERIE C2
PEVERAGNO CAMPIONE D'ITALIA
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
VIRTUS LANGHE B CAMPIONE D'ITALIA
ALLIEVI
SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
ESORDIENTI
RICCA CAMPIONE D'ITALIA
PULCINI
SPEB CAMPIONE D'ITALIA
PROMOZIONALI
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA
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