Tuttosport.comTuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.comTuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.comTuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Pallapugno: lo spareggio della finale di Serie B

1 min
Pallapugno: lo spareggio della finale di Serie B

SERIE A BANCA D'ALBA
CANTINA TERRE DEL BAROLO ALBESE CAMPIONE D'ITALIA

SERIE B

Spareggio finale a Santo Stefano Belbo
Castiati Neivese-Pieve di Teco 11-7

CASTIATI NEIVESE CAMPIONE D'ITALIA

SERIE C1

VALLE BORMIDA CAMPIONE D'ITALIA

SERIE C2

PEVERAGNO CAMPIONE D'ITALIA

FEMMINILE

AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21

VIRTUS LANGHE B CAMPIONE D'ITALIA

ALLIEVI

SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA

ESORDIENTI

RICCA CAMPIONE D'ITALIA

PULCINI

SPEB CAMPIONE D'ITALIA

PROMOZIONALI

SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

Loading...