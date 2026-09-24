Pallapugno: il punto su tutti i campionati

I risultati e le classifiche dei campionati di Serie A Banca D'Alba, Serie B, Serie C1, Serie C2, Femminile, Under 21, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali

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Pubblicato il 24.09.2026, 14:35

3 min

SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali
Sabato 26 settembre ore 15
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa
Domenica 27 settembre ore 16
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia

SERIE B - Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B - ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20.30
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza - Quarta giornata
Venerdì 25 settembre ore 20.30 
a Mondovì: Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio
a Dogliani: Virtus Langhe-Benese
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Classifica: Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2; Virtus Langhe 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.

SERIE C1 - Spareggio semifinale
Ricca-Ceva 11-8
SERIE C1 - Finale
Ricca-Castiati Castagnole da definire

SERIE C2 - Spareggi quarti di finale
Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca 9-6
Pro Spigno-Benese 9-2
SERIE C2 - Semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva da definire
Monastero Dronero-Global Sped Neivese da definire

FEMMINILE - Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B

UNDER 21 - Andata finale
Domenica 27 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Bubbio
UNDER 21 - Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo

ALLIEVI - Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18 
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Speb-Don Dagnino 8-1
Speb in finale

ESORDIENTI - Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Domenica 27 settembre ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca

PULCINI - Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
a Imperia: San Leonardo-Speb

PROMOZIONALI - Spareggio semifinale
Subalcuneo-Pieve di Teco 6-7 (a Ceva)
PROMOZIONALI - Finale
Pieve di Teco-Ricca A da definire

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