Acqua Sant’Anna Cuneo: Bryan Argilagos si presenta

Bryan Argilagos è uno dei volti nuovi del nuovo progetto dell’ Acqua Sant’Anna Cuneo . Il giovane palleggiatore è stato presentato nella sede di Confapi Cuneo, in corso Nizza 16, alla presenza del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo , del direttore generale Davide Bima e dello sponsor e socio Daniele Ribero.

Argilagos, arrivato a Cuneo dopo l’esperienza maturata a Perugia, rappresenta uno dei principali investimenti della società per il presente e per il futuro. «Bryan rappresenta il punto di partenza del nostro progetto attuale e futuro e del nostro cambiamento di rotta – spiega il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo –. È un ragazzo molto giovane che ricopre un ruolo importante e abbiamo puntato subito su di lui, tanto da renderlo il primo acquisto della campagna. Siamo orgogliosi e molto fiduciosi».

Per il palleggiatore sarà la prima esperienza da titolare in SuperLega: «Sento un po’ di responsabilità, ma anche la fiducia dei compagni, della società e dello staff e questo mi tranquillizza. Sono convinto e fiducioso di poter far bene. So di avere i mezzi, ma so anche che devo lavorare».

Le prime settimane di preparazione hanno già permesso ad Argilagos di iniziare a costruire l’intesa con i compagni, a partire da Nathan Feral: «Ci siamo trovati da subito. È un bravo ragazzo anche fuori dal campo e penso che potrà andare bene. C’è una buona intesa».

Fondamentale sarà anche il confronto con Manuel Coscione, compagno di squadra e giocatore di grande esperienza: «Mi sta aiutando molto. Sono contento di averlo al mio fianco sia a livello tecnico sia tattico».

Dall’esperienza di Perugia, Argilagos porta con sé soprattutto gli insegnamenti di Simone Giannelli: «È sempre stato un mito fin da quando ero piccolo. Aver vissuto un anno con lui è stato fondamentale. È una grande persona anche fuori dal campo e mi ha aiutato molto». Tra gli aspetti tecnici assimilati, «l’impulso sotto la palla e i piedi sotto la palla: secondo lui l’alzata parte dai piedi».

Il percorso del giovane palleggiatore ha compreso anche la prima convocazione in Nazionale, arrivata all’improvviso: «Mi hanno chiamato la sera prima, sono partito la mattina dopo e il pomeriggio ero già in campo. È stato ancora più bello proprio perché inaspettato. Vestire la maglia della Nazionale è qualcosa che tutti gli atleti vogliono e spero che ci siano altre occasioni».

Ora l’obiettivo è guidare una squadra giovane come quella di Cuneo verso la nuova stagione: «Ci siamo detti che la salvezza è sicuramente l’obiettivo primario, ma tutti gli atleti aspirano sempre a qualcosa in più. Siamo giovani e possiamo peccare di inesperienza, ma abbiamo anche un po’ di spregiudicatezza in più». Il suo obiettivo personale è chiaro: «Spero di far girare la squadra e che tutti si trovino bene sui miei palleggi».

Ad accompagnare il progetto sportivo c’è anche il sostegno del territorio. Daniele Ribero, sponsor e socio del Cuneo Volley, ha confermato il legame costruito negli anni: «Ormai non è più solo una questione di sponsorizzazione. Si è creato un insieme di amicizie e legami. È un dare e avere reciproco e siamo molto contenti di continuare questo percorso».

Il direttore generale Davide Bima ha invece sottolineato la crescita del progetto societario e l’avvio dell’iniziativa di crowdfunding: «Dopo dieci giorni abbiamo già manifestazioni di volontà di persone che vogliono dare una mano, entrare in modo fattivo e interagire con la società». Bima ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione con MamaCrowd e il ruolo dei partner nel percorso di crescita del club.