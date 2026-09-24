Fulgor Basket: Francesco Guerra è il nuovo play rossoverde

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che Francesco Guerra , playmaker classe 2000 di 185cm, è un nuovo giocatore rossoverde. Esperienza e leadership contraddistinguono l’ex Monferrato Basket, che lo scorso anno ha prodotto 10 punti di media a partita, conditi da 5 assist. Molto fisico, aggressivo in difesa e abile nel far girare la palla, Guerra nei primi allenamenti in rossoverde si è presentato con la faccia di chi vuole mettersi al servizio della squadra dando il massimo per la maglia, sposando appieno lo spirito con cui coach Belletti ha cresciuto il gruppo durante questa prima fase di preparazione.

"Francesco si è adattato molto bene in questi giorni – le parole del DS Picazio. - Dopo il primo allenamento non avevamo dubbi che potesse essere il profilo giusto. Ha imparato tantissimi giochi in pochissimo tempo, è concentrato, sa far girare bene la squadra, ma ha anche punti nelle mani! È un playmaker esperto della categoria, con grande leadership in campo e la capacità di aprire gli spazi ai nostri realizzatori”.

Le prime parole del giocatore: “Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità. Stimo questo Club da sempre, ha una grande storia e tradizione, si tratta di un grande stimolo! Domenica avremo subito un bel test, e non vedo l’ora di iniziare”.

Francesco, dunque, potrà esordire domenica a Conegliano contro la Rucker San Vendemiano, andando a far fronte all’assenza forzata e prolungata di Tommaso Molteni.