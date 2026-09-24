Aquamica Connessioni Blu: a Torino la subacquea inclusiva

Manca un mese ad “Aquamica Connessioni Blu”, l’open day promosso da ASD Aquamica Torino e dedicato alla subacquea inclusiva. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026 alla piscina Aquatica Torino Complesso Sportivo Galileo Ferraris, dove persone con disabilità, famiglie e chiunque voglia provare, potranno conoscere e sperimentare da vicino le possibilità offerte dalla subacquea accessibile.

Una giornata per entrare in acqua, provare, incontrarsi e scoprire. Il programma prevede prove in acqua, momenti di confronto e incontri con istruttori e staff di Aquamica, insieme alla comunità di subacquei, famiglie e volontari che contribuisce ogni giorno a rendere questa disciplina un’esperienza condivisa.

L’open day sarà anche un’occasione per presentare le attività e i progetti sviluppati da ASD Aquamica sul territorio, tra cui Aquamica Scholarship, realizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi di Torino.

15 OTTOBRE CONFERENZA STAMPA

Il primo appuntamento sarà giovedì 15 ottobre alle ore 11, presso The Heat Garden, via Ernesto Lugaro 36, Torino, con la conferenza stampa di presentazione di “Aquamica Connessioni Blu”. Saranno presentati il programma dell’Open Day, i progetti dell’associazione e le persone che stanno costruendo, attraverso la subacquea, nuove occasioni di partecipazione e inclusione.

24 OTTOBRE OPEN DAY

Sabato 24 ottobre sarà invece la giornata dedicata all’esperienza diretta: la piscina diventerà il luogo dove incontrarsi, provare la subacquea e creare nuove connessioni attraverso l’acqua.Un appuntamento che mette al centro sport, inclusione e partecipazione, ma soprattutto le persone e le storie che rendono possibile una subacquea sempre più accessibile.