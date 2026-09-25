StraWoman Humanitas Torino 2026

La StraWoman Humanitas è una vera e propria festa in rosa capace di unire sport, divertimento e socialità, coinvolgendo donne di tutte le età insieme ad amici e familiari. Un’occasione speciale per vivere una giornata in modo attivo, condividere emozioni e sentirsi parte di una community inclusiva e solidale. L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience, in sinergia con Eventi WoW, realtà specializzata nella creazione di esperienze ad alto impatto.

Humanitas, anche quest’anno partner scientifico di StraWoman a Torino, sarà presente con il Village StraWoman Humanitas, dedicato alla prevenzione e non solo, in cui si terranno attività e consulti gratuiti con gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae, e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Domenica 18 ottobre 2026 – Parco del Valentino, Torino

ore 8.00: Apertura Village StraWoman Humanitas e consegna pacchi gara

ore 9.00: Warm up

ore 10.00: Partenza corsa-camminata 5 km

ore 11.00: Cool down

ore 12.00: Premiazioni

ore 12.30: Chiusura evento

Il Village StraWoman Humanitas sarà animato, nell’area di partenza e arrivo, con aree di intrattenimento e attività dedicate al benessere, offrendo alle partecipanti un’esperienza coinvolgente prima e dopo la corsa.

COME PARTECIPARE

La quota di iscrizione è di 13.00 € e comprende la t-shirt tecnica e l’iconica medaglia celebrativa della 16ª edizione, oltre a bag e pettorale gara, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online a questo link, oppure presso i seguenti punti ufficiali di iscrizione:

CISALFA SPORT: Via Crea 10/A, Grugliasco (TO), c/o PARCO COMMERCIALE SHOP VILLE LE GRU

CISALFA SPORT: Via Peppino Impastato 214, Chivasso (TO), c/o C.C. RETAIL PARK CHIVASSO

CISALFA SPORT: Via A. da Messina, 2/b angolo via Treviso, Torino, c/o C.C. PARCO DORA

CISALFA SPORT: C.so Romania 460, Torino, c/o C.C. PORTE DI TORINO

CISALFA SPORT: Via Postiglione snc Loc Vadò, Moncalieri (TO), c/o CENTRO INTRATTENIMENTO 45° NORD

La consegna del pacco gara sarà effettuata presso il Village StraWoman Humanitas allestito presso Parco del Valentino, Viale Mattioli angolo Viale Crivelli (lato Corso Massimo d’Azeglio) dalle ore 8:00 alle 9:30 di domenica 18 ottobre.

MISSION

StraWoman sostiene da sempre lo sport come motore di cambiamento sociale e per l’edizione 2026 corre insieme ai Charity Partner Fondazione Humanitas per la Ricerca e WeWorld. Iscrivendosi a StraWoman le partecipanti possono scegliere di supportare tramite una piccola donazione il programma Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il programma di Ricerca sulle più diffuse patologie femminili, e gli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza.

L’appuntamento di Torino fa parte del calendario ufficiale di 21 tappe del tour StraWoman 2026, che attraversa l’Italia da marzo a novembre, portando in ogni città energia positiva, voglia di muoversi e un messaggio di empowerment femminile.

Il tour StraWoman 2026: Forlì (8 marzo), Monselice (22 marzo), Senigallia (19 aprile), Bologna (26 aprile), Brescia (3 maggio), Milano (10 maggio), Piacenza (16 maggio), Parma (31 maggio), Bergamo (13 giugno), Como (20 giugno), Cesena (6 settembre), Cremona (20 settembre), Rozzano (27 settembre), Varese (4 ottobre), Mazara del Vallo (11 ottobre), Monza (11 ottobre), Torino (18 ottobre), Roma (25 ottobre), San Vito al Tagliamento (8 novembre), Olmi (15 novembre) e Novara (21 novembre).