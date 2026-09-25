Basket College Novara, prossime gare casalinghe a Borgomanero

A.S.D. Basket College Novara comunica che, a seguito della indisponibilità del Pala Sartorio, le prossime partite casalinghe della comunica che, a seguito della indisponibilità del Pala Sartorio, le prossime partite casalinghe della Serie C saranno disputate a Borgomanero, presso l’impianto dei Salesiani, campo che ospita anche il campionato di B Interregionale di College Borgomanero. Una soluzione che la società accoglie con spirito positivo e con la volontà di trasformare una necessità organizzativa in una nuova opportunità sportiva e di crescita.

Borgomanero rappresenta infatti una piazza dalla grande tradizione cestistica, con un pubblico competente e appassionato e un territorio nel quale la pallacanestro possiede radici profonde. La vicinanza con numerosi centri del Novarese offre inoltre l’opportunità di avvicinare nuovi appassionati alla Serie C e di vivere le prossime gare interne in un ambiente autenticamente legato al basket.

«Avremmo naturalmente preferito proseguire il nostro cammino a Novara davanti al nostro pubblico – dichiara il presidente Andrea Delconte – ma nello sport bisogna saper affrontare anche gli imprevisti trasformandoli, quando possibile, in opportunità. Andremo a Borgomanero con entusiasmo e con la convinzione di trovare una piazza storicamente innamorata della pallacanestro».

Basket College Novara desidera rivolgere un ringraziamento istituzionale al Comune di Novara, con il quale il confronto di questi giorni ha consentito di affrontare una situazione certamente non semplice nella comune attenzione alla sicurezza e alla continuità dell'attività sportiva. Un particolare ringraziamento viene rivolto anche al Presidente della FIP Piemonte, Gianpaolo Mastromarco, e agli organismi federali regionali per la disponibilità e l'attenzione dimostrate nella gestione delle esigenze sopravvenute.

«In momenti come questi – prosegue Delconte – è importante che società, istituzioni e Federazione sappiano dialogare e individuare soluzioni che consentano al campionato di proseguire regolarmente. Per questo il nostro ringraziamento è sincero e istituzionale. E l'invito a venirci a trovare a Borgomanero è naturalmente rivolto anche al Comune di Novara e al Presidente Mastromarco: saremo davvero felici di averli nostri ospiti e di condividere con loro questa particolare tappa della stagione».

L'invito è naturalmente rivolto soprattutto ai sostenitori di Basket College Novara, ma anche agli amici ed appassionati di Borgomanero e dei tanti centri vicini, si pensi ad esempio e non esaustivamente ad Arona e Ghemme.

«Vorremmo – conclude Delconte – che queste partite, peraltro sempre ad ingresso gratuito, diventassero qualcosa di più di una soluzione temporanea: un'esperienza estremamente positiva per i nostri giovanissimi Collegiali, un'occasione di incontro tra territori e realtà cestistiche accomunate dalla stessa passione. Il luogo cambia, ma non cambiano il nostro entusiasmo, i nostri obiettivi e la voglia di continuare a crescere».