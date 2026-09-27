InGenio Calcio conquista Matti per il Calcio

È InGenio Calcio a conquistare la XVIII edizione di Matti per il calcio Rassegna nazionale Uisp. La squadra torinese, dopo il terzo posto dello scorso anno, questa volta sale sul gradino più alto del podio al termine di tre giorni di partite, emozioni e socialità che hanno riunito a San Benedetto del Tronto circa 250 persone.

Undici squadre provenienti da tutta Italia, 30 partite di calcio a sette e un unico campo di gioco: lo stadio comunale Giulio Merlini. InGenio ha costruito la sua vittoria passo dopo passo, vincendo tutte le gare del proprio girone e arrivando al triangolare finale insieme a Farsi Prossimo di Milano e Insieme per Sport di Genova.

Ed è stato proprio lì che la squadra torinese ha dato il meglio. Prima la vittoria ai tiri di rigore contro Insieme per Sport, con Angelo: il portiere ha parato due rigori, regalando alla sua squadra un successo carico di emozione. Poi il 3-0 contro Farsi Prossimo, che ha sancito definitivamente la vittoria di InGenio.

Una vittoria di squadra, costruita dall'esperienza dei giocatori più grandi e dall'energia dei più giovani, addirittura un diciassettenne. E alla fine la festa: i compagni hanno portato in trionfo proprio Angelo, il più giovane della squadra, celebrando insieme un successo che lo scorso anno era sfuggito e che questa volta è diventato realtà.

Sul podio, seconda Farsi Prossimo Milano e terza Insieme per Sport Genova. L'altra formazione piemontese, Asd Terzo Tempo, ha chiuso al sesto posto.

Ma la vittoria di InGenio racconta anche il significato più profondo di Matti per il calcio. Qui il risultato conta, eccome: si festeggia, si soffre, si lotta per vincere. Ma il calcio diventa anche un modo per stare insieme, sentirsi parte di una squadra, vivere emozioni e costruire relazioni.

Le persone con disagio mentale, insieme a educatori e operatori, per tre giorni sono state semplicemente compagni di squadra, avversari, amici. Il campo ha dato a tutti la possibilità di avere un ruolo, di essere protagonisti e di condividere la gioia di un successo.

InGenio Calcio torna a Torino con la coppa della XVIII edizione di Matti per il calcio. E con una festa che ha avuto il volto sorridente di un ragazzo di 17 anni portato in trionfo dai suoi compagni.

A metà ottobre Matti per il calcio tornerà in Piemonte con un torneo a sei squadre, organizzato dalla Uisp