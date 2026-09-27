Troppa Rucker per la Paffoni!

La Rucker inizia meglio superando la pressione della Paffoni con pazienza, giocando in maniera ordinata e mostrando i muscoli in difesa. Sul 7-2 bianconero coach Belletti ferma la partita, Balanzoni e compagni continuano a faticare in attacco, ma lottano con le unghie e con i denti, concedendo poco al talento della Rucker. L’energia messa in campo premia i rosso-verdi, che tornano a contatto sul 10 a 10 prima del nuovo break di fine primo quarto della Rucker, che sfrutta anche un fallo antisportivo per segnare cinque punti in una singola azione: 20 a 12 alla prima pausa del match.

Sale di colpi la partita in avvio di secondo quarto: Abega prende il volo, mentre Morandotti e Misters rispondono. Proprio quando la Paffoni sembra stare al ritmo e alla fisicità dei padroni di casa arriva un devastante break della Rucker, che costringe al nuovo timeout Belletti sul 33 a 22. Nel momento di maggior affanno Santi trova il furto con due punti facili in contropiede, il punteggio si blocca nuovamente, fino all’ennesima fiammata degli uomini di Campanella, avanti 43 a 27 all’intervallo lungo.

In uscita dagli spogliatoi San Vendemiano aggredisce con ancor più veemenza i Lupi, scavando un gap che risulterà essere irrecuperabile. La Paffoni ci prova a più riprese, ma è ancora troppo lontana dalla miglior versione di sé, complici i tanti acciacchi e i problemi del pre-stagione, ma anche un’ottima Rucker, in grado di leggere le situazioni di gioco e punire sistematicamente la Fulgor. Nel finale coach Belletti lascia spazio anche ai più giovani, con il classe 2008 Caramelli in campo, mentre la Rucker spinge sull’acceleratore sino all’85 a 64 finale.

Rucker San Vendemiano – Paffoni Fulgor Basket Omegna 85-64

Parziali (20-12, 23-15, 22-16, 20-21)

Rucker San Vendemiano: Lionel Abega 17 (2/5, 3/5), Marco Barattini 16 (3/3, 3/4), Marko Brekic 15 (3/7, 3/8), Ivan Onojaife 15 (4/5, 0/0), Lazar Kekovic 7 (2/5, 1/2), Tommaso Marangoni 6 (0/0, 2/5), Daniele Magro 4 (1/1, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (1/1, 0/1), Nicolas Morici 2 (0/2, 0/4), Mattia Da campo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Zanette 0 (0/0, 0/0), Elia Mazzer 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Elia Morandotti 14 (4/7, 1/5), Andris Misters 10 (1/4, 1/5), Obinna Odah 9 (3/3, 0/3), Simone Angelucci 8 (2/7, 0/4), Jacopo Balanzoni 8 (2/7, 0/0), Francesco Guerra 8 (1/3, 1/6), Edoardo Santi 5 (1/1, 0/2), Leonardo Caramelli 2 (1/2, 0/2), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0), Vinceslas Chimi Kenfack 0 (0/0, 0/0), Matteo Bracesco 0 (0/0, 0/0)