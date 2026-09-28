Pallapugno: il punto su tutti i campionati
I risultati e le classifiche dei campionati di Serie A Banca D'Alba, Serie B, Serie C1, Serie C2, Femminile, Under 21, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali
SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre alle 16
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Domenica 4 ottobre alle 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca
SERIE B - Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B - ritorno semifinali
Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia 7-11
Speb-Castiati Neivese 11-7
Chiusavecchia e Speb in finale
SERIE B Girone salvezza - Quarta giornata
Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-3
Virtus Langhe-Benese 9-2
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Quinta giornata
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Alusic Merlese
Classifica: Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Sabato 3 ottobre ore 16
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Lunedì 28 settembre ore 20.30
a Neive: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno da definire a Ceva
Monastero Dronero-Global Sped Neivese da definire a Monastero Dronero
FEMMINILE - Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Amici del Castello-Canalese A 9-2
San Leonardo-Canalese B 9-2
FEMMINILE - Spareggio semifinale
Mercoledì 30 settembre ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
Amici del Castello in finale
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo
ALLIEVI - Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
San Leonardo-Ricca 8-2
Speb-Don Dagnino 8-1
ALLIEVI - Spareggio seminfinali
Mercoledì 30 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
Speb in finale
ESORDIENTI - Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Cortemilia-San Leonardo 6-7
Merlese A-Ricca 0-7
San Leonardo e Ricca in finale
PULCINI - Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI - Ritorno semifinali
Pro Paschese-Ricca 7-5
San Leonardo-Speb 7-1
PULCINI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 17
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Pieve di Teco-Ricca A da definire a Pieve di Teco
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre alle 16
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Domenica 4 ottobre alle 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca
SERIE B - Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B - ritorno semifinali
Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia 7-11
Speb-Castiati Neivese 11-7
Chiusavecchia e Speb in finale
SERIE B Girone salvezza - Quarta giornata
Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-3
Virtus Langhe-Benese 9-2
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Quinta giornata
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Alusic Merlese
Classifica: Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Sabato 3 ottobre ore 16
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Lunedì 28 settembre ore 20.30
a Neive: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno da definire a Ceva
Monastero Dronero-Global Sped Neivese da definire a Monastero Dronero
FEMMINILE - Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Amici del Castello-Canalese A 9-2
San Leonardo-Canalese B 9-2
FEMMINILE - Spareggio semifinale
Mercoledì 30 settembre ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
Amici del Castello in finale
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo
ALLIEVI - Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
San Leonardo-Ricca 8-2
Speb-Don Dagnino 8-1
ALLIEVI - Spareggio seminfinali
Mercoledì 30 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
Speb in finale
ESORDIENTI - Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Cortemilia-San Leonardo 6-7
Merlese A-Ricca 0-7
San Leonardo e Ricca in finale
PULCINI - Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI - Ritorno semifinali
Pro Paschese-Ricca 7-5
San Leonardo-Speb 7-1
PULCINI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 17
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Pieve di Teco-Ricca A da definire a Pieve di Teco
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