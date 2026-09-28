Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1

Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11

SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali

Sabato 3 ottobre alle 16

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Domenica 4 ottobre alle 17

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca



SERIE B - Andata semifinali

Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10

Castiati Neivese-Speb 7-11

SERIE B - ritorno semifinali

Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia 7-11

Speb-Castiati Neivese 11-7

Chiusavecchia e Speb in finale



SERIE B Girone salvezza - Quarta giornata

Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-3

Virtus Langhe-Benese 9-2

Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese

Quinta giornata

Domenica 4 ottobre ore 15

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe

Domenica 4 ottobre ore 15

a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese

Riposa: Alusic Merlese

Classifica : Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.

Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1



SERIE C1 - Andata finale

Ricca-Castiati Castagnole 11-6

SERIE C1 - Ritorno finale

Sabato 3 ottobre ore 16

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca



SERIE C2 - Andata semifinali

Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2

Lunedì 28 settembre ore 20.30

a Neive: Global Sped Neivese-Monastero Dronero

SERIE C2 - Ritorno semifinali

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno da definire a Ceva

Monastero Dronero-Global Sped Neivese da definire a Monastero Dronero



FEMMINILE - Andata semifinali

Canalese A-Amici del Castello 2-9

Canalese B-San Leonardo 9-5

FEMMINILE - Ritorno semifinali

Amici del Castello-Canalese A 9-2

San Leonardo-Canalese B 9-2

FEMMINILE - Spareggio semifinale

Mercoledì 30 settembre ore 20.30

a Canale: Canalese B-San Leonardo

Amici del Castello in finale



UNDER 21 - Andata finale

San Leonardo-Bubbio 8-9

UNDER 21 - Ritorno finale

Venerdì 2 ottobre ore 20

a Bistagno: Bubbio-San Leonardo



ALLIEVI - Andata seminfinali

Ricca-San Leonardo 8-5

Don Dagnino-Speb 6-8

ALLIEVI - Ritorno seminfinali

San Leonardo-Ricca 8-2

Speb-Don Dagnino 8-1

ALLIEVI - Spareggio seminfinali

Mercoledì 30 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo

Speb in finale



ESORDIENTI - Andata semifinali

San Leonardo-Cortemilia 7-1

Ricca-Merlese A 7-1

ESORDIENTI - Ritorno semifinali

Cortemilia-San Leonardo 6-7

Merlese A-Ricca 0-7

San Leonardo e Ricca in finale



PULCINI - Andata s emifinali

Ricca-Pro Paschese 6-7

Speb-San Leonardo 3-7

PULCINI - Ritorno s emifinali

Pro Paschese-Ricca 7-5

San Leonardo-Speb 7-1

PULCINI - Andata finale

Sabato 3 ottobre ore 17

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo

PULCINI - Ritorno finale

Sabato 10 ottobre ore 17

a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese



PROMOZIONALI - Andata finale

Ricca A-Pieve di Teco 6-7

PROMOZIONALI - Ritorno finale

Pieve di Teco-Ricca A da definire a Pieve di Teco