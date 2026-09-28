Ecco l'October Pack del Derthona Basket!
Ottobre è il mese dei primi freddi, delle domeniche da vivere insieme e, per tradizione, anche quello dei funghi. Ma per gli appassionati di pallacanestro c’è un’altra raccolta da non perdere: quella della cinquina di gare della squadra dei Leoni alla Nova Arena di Tortona tra campionato LBA Serie A SisalClub e BKT EuroCup. Cinque partite, un unico pack, un prezzo speciale.
In cosa consiste?
La nuova proposta dedicata ai tifosi bianconeri permette di assistere alle seguenti partite della Bertram/Baglietto Derthona Tortona:
- 2ª Giornata Girone A EuroCup: Baglietto Derthona vs Le Mans Sarthe, mercoledì 7 ore 19:30
- 4ª Giornata Serie A: Bertram Derthona vs Maxima Roma, domenica 18 ore 19
- 3ª Giornata Girone A EuroCup: Baglietto Derthona vs San Pablo Burgos, mercoledì 21 ore 19
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5ª Giornata Serie A: Bertram Derthona vs Napoli Basketball, domenica 25 ore 12
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4ª Giornata Girone A EuroCup: Baglietto Derthona vs Rostock Seawolves, mercoledì 28 ore 19:30
Un’offerta di miniabbonamento pensata per chi vuole esserci con continuità, partita dopo partita, e trasformare il mese di ottobre in un appuntamento fisso con il grande basket nazionale ed internazionale. Il costo è super vantaggioso: 45 € per tutte le partite in curva, 80 € nella tribuna centrale, 63 € nella tribuna laterale, sono solo alcuni dei prezzi previsti dal pack.
Come acquistarlo?
Già attivo, l'October Pack può essere comprato:
- online cliccando su derthonabasket.vivaticket.it
- al Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30.
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