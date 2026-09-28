Ecco l'October Pack del Derthona Basket!

Ottobre è il mese dei primi freddi, delle domeniche da vivere insieme e, per tradizione, anche quello dei funghi. Ma per gli appassionati di pallacanestro c’è un’altra raccolta da non perdere: quella della cinquina di gare della squadra dei Leoni alla Nova Arena di Tortona tra campionato LBA Serie A SisalClub e BKT EuroCup. Cinque partite, un unico pack, un prezzo speciale.