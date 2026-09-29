Tamburello Open: alla Coppa Italia vince il pubblico  

D avanti ad un pubblico record di spettatori, nel lo scorso fine settimana si sono tenute le battute finali della Coppa Italia di Tamburello Open previste in Monferrato. Le sfide, quest’anno previste nell’Astigiano, hanno portato le formazioni finaliste da tutto il Nord-Italia creando un nuovo evento sportivo dal sapore nazionale fra gli sferisteri piemontesi. Sabato, sul campo di Monale intitolato al compianto Giorgio Marchiò, nella Serie B , i trentini del Noarna , vincitori del titolo italiano, hanno superato i monferrini del Cinaglio con l’esito di 2-0 (6-1 e 6-2) nella ventesima edizione della competizione. Dopo aver un po’ a sorpresa conquistato l’accesso alla finalissima a spese della mantovana Cereta e della veronese Castelnuovo, la squadra astigiana del Cinaglio, ha quindi dovuto piegarsi al Noarna ma gli scontri importanti fra le due formazioni non finiscono qui: sabato prossimo a Cavriana ci sarà la rivincita con il Cinaglio nella Supercoppa .

D omenica, invece, a spuntarla nella Serie A sono stati i mantovani del Solferino che hanno avuto la meglio, dopo oltre quattro ore di gioco, sui bergamaschi del Dossena per 0-2 (4-6, 4-6) aggiudicandosi il titolo di Coppa Italia nella quarantaseiesima edizione dell’evento. Un match davvero combattuto con il Solferino che ha portato a casa la sua terza Coppa Italia consecutiva, grazie al finale a suo favore.

Uno scontro che si ripeterà domenica prossima a Cavriana quando, oltre a misurarsi nuovamente Dossena e Solferino per la conquista della Supercoppa , si terrà in mattinata anche lo scontro fra le astigiane dell’Alegra Settime e l’Ubisport Ciserano nel femminile. Al termine degli incontri di Monale sono avvenute le premiazioni delle squadre alla presenza del Presidente federale Edoardo Facchetti , del Vicepresidente federale e Presidente della societá Monale Alessandra De Vincenzi , impegnata anche nella cura dell'organizzazione dell’evento , dei consiglieri federali Alfio Ghezzi, Federico Pastrone e Simona Trionfini , del Presidente della Commissione Tecnica Federale Roberto Caranzano , del Presidente del Comitato Regionale Piemonte e della Commissione Attività Giovanile Fipt Riccardo Bonando , il vice del Comitato Regionale Piemonte Fipt Roberto Gino , del Presidente del Comitato Provinciale di Asti Mimmo Basso , del Presidente del Comitato Provinciale di Alessandria Piergiuseppe Boccaccio , del Presidente del Comitato Regionale Lombardia Marco Barcella , del fiduciario Coni di Asti Michele Gandolfo e del Vicesindaco di Monale Paolo Sigliano .