Baglietto Derthona debutta in Lettonia in BKT EuroCup

Come arrivano le due squadre?

Domenica scorsa il Derthona ha bagnato con il successo la prima giornata di LBA Serie A SisalClub con la Tezenis Verona sul parquet amico della Nova Arena. Una vittoria che ha mostrato il grande feeling con il canestro della squadra, subito sopra i 100 punti (101-93) e autrice del duplice nuovo record societario a livello di Serie A con il 75% al tiro da due e il 67.2% complessivo dal campo, con Dante Maddox a mettersi più in luce degli altri in attacco con i suoi 23 punti in 25 minuti. Numeri di squadra che hanno permesso di sopperire al netto conto favorevole agli ospiti nei rimbalzi d’attacco e ad una difesa non sempre impermeabile. Anche per la trasferta nella repubblica baltica i Leoni dovranno fare a meno di Paul Eboua ed Edoardo Di Meo, non partiti per la trasferta a causa dei noti problemi fisici che ne hanno impedito la presenza in campo sia nella semifinale della Supercoppa LBA che con Verona.

Il Riga Zelli viene da una doppietta di vittorie in trasferta in Estonia nei primi due turni ravvicinati del campionato lettone-estone, il 94-71 di venerdì scorso in casa del Keila e il 79-73 del giorno dopo a Tallinn ai danni del TalTech/Alexela. Allenato da Rokas Kondratavicius, nelle prime partite si è messo subito in evidenza la guardia realizzatrice ex Treviso Tony Perkins (miglior marcatore dei suoi con 45 punti totali), l’elemento da tenere più in considerazione nel reparto esterno insieme al play Benjamin Shungu, mentre nel settore lunghi ha prospettive importanti il lungo Tyler Wahl, che fa coppia sotto canestro con Isaac Johnson. Con loro una “banda” di giocatori lettoni che hanno spirito aggressivo e taglia fisica, con la pericolosità al tiro da tre assicurata da Martynas Varnas, Janis Berzins e Ivan Tkachenko. Una formazione pericolosa che può sia aprire il campo che attaccare l’area in vari modi, giocando una pallacanestro abbastanza moderna e frizzante.

Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Una partita speciale per tutte le due squadre, entrambe al debutto assoluto in EuroCup. Riga è una squadra con talento, con tanti giocatori versatili che possono giocare in diverse posizioni del campo. Noi arriviamo da un debutto vittorioso in casa in Serie A e quindi andiamo a Riga con un buon entusiasmo per fare subito una partita in trasferta solida - come è sempre importante in coppa –, avendo ben chiari gli obiettivi sia in attacco che in difesa. Vogliamo fare dei passi in avanti nella fase difensiva e mettere più energia a rimbalzo su tutti i due lati del campo. Speriamo di continuare il buon flusso di gioco avuto fino a questo momento».

Il capitano Andrea Pecchia: «È stato intanto importante essere partiti con il piede giusto in campionato, adesso cominciamo il cammino in EuroCup, un torneo molto difficile e impegnativo perché tra campionato e coppa dovremo essere sempre pronti a dare il massimo. Rispetto agli anni scorsi, in questa stagione c’è ancora più competitività, 4 gironi da 8 squadre con avversarie molto forti, dovremo farci trovare pronti tutti i martedì, tutti i mercoledì, per dare il nostro meglio. In queste ore stiamo guardando diverse cose del Riga Zelli, però ad inizio stagione la cosa fondamentale è concentrarsi tanto su di noi, su quello che possiamo migliorare. Con Verona abbiamo fatto una grande partita a livello offensivo, dobbiamo però riuscire a migliorare ancora qualcosa in difesa e stiamo lavorando su questo. Sappiamo che Riga a casa sua è una squadra dura, che gioca un basket tosto, noi cercheremo di arrivare con la giusta intensità».









