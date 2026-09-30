Club Green Park: in archivio i Campionati Regionali U16

È stato un settembre intenso quello che si concluderà oggi al Club Green Park di Rivoli e nel fine settimana appena andato in archivio si sono conclusi anche i campionati regionali under 16 , maschili e femminili. Nel tabellone dei ragazzi il titolo è andato a Filippo Gallo , che in una finale senza particolari sussulti ha fatto valere la sua tecnica e il suo estro chiudendo le ostilità con lo score di 6-2 6-1 contro Mosè Seho Bellantone, portacolori dell’Indoor Club Torino, classificato 2.8. Il vincitore, classificato 2.7, è tesserato per il Verde Lauro Fiorito e ha nel diritto il suo punto di forza, non disdegnando la costruzione del punto e la conclusione di volo. Il suo rivale di giornata ha cercato di contrastarne le trame di gioco con il servizio, uno dei suoi colpi migliori, ma le percentuali nell’occasione non si sono rivelate sufficienti.

In campo femminile la vittoria è andata invece a Beatrice Pettinato sulla pari classifica (2.8), Anna Sofia De Caro. Più lottata, in questo caso, la sfida per il titolo, soprattutto nel primo set che si è concluso al tie-break. Nel secondo la Pettinato ha via via preso il comando delle operazioni e chiuso 7-6 6-1. Tesserata per la Canottieri Casale e quindi parte della “cantera” del club monferrino che sta ottenendo grandi risultati proprio a partire dal settore giovanile, Beatrice predilige la terra rossa come superficie di gioco e ha nella tenuta mentale una delle sue caratteristiche principali. Anna Sofia De Caro veste invece i colori del Centro Sportivo Camaleonte.

Dagli emergenti agli Over, il panorama tennistico delle competizioni ospitate al Club Green Park di Rivoli, protagonista anche domenica 13 settembre della Festa dello Sport in piazza Aldo Moro, è stato come si diceva ampio. In campo le finali del Subalpino Senor Tour (Over 65) che hanno visto tra gli uomini il successo di Gianni Napione su Carlo Chiassa, per 6-3 6-1, e tra le donne (Lady Over 40) di Marisa Valente con un doppio 6-2 contro la pari classifica (3.2), Manuela Tronchet.

Spazio nel week-end di fuoco anche per un corso di certificazione internazionale PPR/PTR di Pickleball, a conferma di quanto il club rivolese continui a rappresentare un punto di riferimento di settore su scala regionale e nazionale. Ottima l’organizzazione che ha saputo come sempre ospitare in un ambiente nel quale sport e benessere si mixano naturalmente, in sintonia con il credo dei suoi dirigenti, tutti i protagonisti.