Baglietto Derthona: debutto amaro in EuroCup

È così il miglior giocatore dei lettoni, il play americano Benjamin Shungu, a vanificare l'apprezzabile tentativo di rimonta nel finale del Derthona, capace di recuperare da un -5 a 49" dal termine fino a pareggiare con una percussione in area di Hubb per l'84 pari che a 14" dal termine profumava di supplementare. Che, dopo il canestro del regista di Riga, si infrangeva definitivamente per la Baglietto sull'ultima disperata rimessa sulla tre quarti offensiva, al rientro dal time-out, con Alibegovic a mancare di poco l'aggancio al volo vicino al ferro per il possibile canestro dell'overtime.

I due punti in classifica vanno così ai baltici, avanti per buona parte del tempo sfruttando soprattutto le loro tante frecce da oltre l'arco (12/29 da tre) e la vivacità lontano e vicino il canestro di Shungu (per lui anche 7 assist e 6 rimbalzi). Tortona tenace a restare sempre a contatto, piazzando l'unico sorpasso sul finire del terzo quarto grazie a due triple consecutive di Prentiss Hubb, il più costante (top scorer del Derthona con 16 punti e 4/7 da tre, più 6 assist) insieme a Justin Gorham, che con diversi rimbalzi strappati nel finale (11 in totale) ha tenuto aperta la porta della vittoria alla Baglietto.

La Partita

Assenti anche in Lettonia Paul Eboua ed Edoardo Di Meo per i bianconeri, il primo quarto è caratterizzato dal 5/5 iniziale nelle triple con cui Riga prende da subito il comando del punteggio, guidato dalla precisione balistica in particolare di Sulcs e del pivot Johnson, autori di 17 punti in coppia nel primo periodo in cui i padroni di casa mettono costantemente in difficoltà la difesa del Derthona. In attacco i bianconeri trovano in Hubb la propria risposta ai lettoni da oltre l'arco e nel 3/3 di Olejniczak la precisione in area, senza però evitare a Riga di chiudere in doppia cifra di vantaggio la frazione iniziale scollinando oltre i 30 punti, 31-21.

Nel secondo periodo la Baglietto mostra un'altra faccia. C'è subito un 4-0 iniziale di Bortolani, la vivacità di Pecchia e la fisicità di Alibegovic aiutano i bianconeri a ripristinare le cose nella metà campo difensiva e costringono gli avversari a caricarsi presto di falli. Arrivata sul -4 (34-30), gli alti ritmi di Riga respingono Tortona indietro fino a toccare il nuovo massimo svantaggio dopo una tripla di Shungu, 43-32 a metà periodo. Anche se a strappi il Derthona torna comunque sotto con l'asse play-pivot Hubb-Olejniczak, con l'americano (5 assist all'intervallo) a costruire giocate che il polacco converte in canestri (10 punti con 5/5 da due a metà gara) per il 47-44 a un minuto dall'intervallo, chiuso sul 50-46 lettone dopo la penetrazione vincente di Maddox sul suono della sirena.

Chi rientra meglio dagli spogliatoi è Riga (55-48), almeno fino a quando non parte la già citata sfuriata di Hubb per il 55-60 che dopo 28 minuti di gioco mette per la prima volta avanti il Derthona. Dura comunque poco la freccia bianconera e la "colpa" principale è del solito Shungu, autore della tripla allo scadere che fa chiudere avanti i baltici anche a fine terzo quarto, 63-62.

In apertura di ultima frazione torna a colpire Bortolani, sono entrambi suoi i canestri dalla distanza più lunga per mantenere in equilibrio la sfida, malgrado l'accoppiata Shungu-Wahl provi a riallontanare i padroni di casa, 77-70 a 6' dalla fine. Emozionanti gli ultimi minuti di gioco che permettono al Derthona di ricucire. Un coast-to-coast da rimbalzo difensivo di Jallow, due liberi di Maddox e una tripla di un sempre più importante Gorham significano parità a quota 79 a 90" esatti dal termine. Riga torna a colpire con le sue armi, il chirurgico Tkachenko segna la tripla e Shungu allunga sul +5 a 49" dal termine, 84-79. Lì parte la rimonta disperata di Tortona, aperta da una tripla di Alibegovic e dalla penetrazione di Hubb per l'84 pari a 14" dal termine. Poi ci pensa Shungu ad evitare che la sfida vada oltre i tempi regolamentari.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Noi siamo partiti abbastanza male in difesa, siamo stati costretti a inseguire per quasi tutta la partita e abbiamo poi messo la testa avanti nel punteggio con quel +5 firmato dalle due triple di Hubb. Direi che per tutti i secondi venti minuti è stata una gara equilibrata, decisa poi da un tiro. Siamo dispiaciuti di non essere riusciti a partire come volevamo, ovviamente nell'ultimo quarto la pressione è salita per noi, qualche volta come ritmo siamo andati un po' troppo veloce, qualche tiro nel finale l'abbiamo mancato. Sono cose che possono succedere quanto si parte male, fai lo sforzo di rientrare in partita ma poi al momento decisivo non riesci a portarla a casa».

Riga Zelli - Baglietto Derthona Tortona 86-84

Parziali (31-21, 50-46, 63-62)

Riga: Perkins 5, Shungu 23, Wahl 18, Sulcs 9, Feierbergs, Kikusts, Varnas 10, Cavars, Talcis, Berzins 3, Johnson 12, Tkachenko 6. All. Kondratavicius.

Derthona: Hubb 16, Gorham 12, Pecchia 1, A. Alibegovic 8, Zumstein n.e., Bortolani 10, Olejniczak 14, Maddox 10, Gazzotti, Jallow 8, Durham 5. All. Fioretti

Arbitri: Pitsilkas (GRE), Vyklicky (CZE), Lepetic (MNE)

Spettatori: 3.893