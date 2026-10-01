Pallapugno: il punto su tutti i campionati
I risultati e le classifiche dei campionati di Serie A Banca D'Alba, Serie B, Serie C1, Serie C2, Femminile, Under 21, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali
SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre alle 16
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Domenica 4 ottobre alle 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca
SERIE B - Andata finale
Venerdì 2 ottobre ore 20.30
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Speb
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo
SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe
a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Alusic Merlese
Classifica: Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Sabato 3 ottobre ore 16
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre ore 18.30
a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno
Venerdì 2 ottobre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Global Sped Neivese
FEMMINILE - Spareggio semifinale
Canalese B-San Leonardo 1-9
Amici del Castello e San Leonardo in finale
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo
ALLIEVI - Spareggio seminfinali
Ricca-San Leonardo 7-8
ALLIEVI - Andata finale
Domenica 4 ottobre ore 16
a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Leonardo
ALLIEVI - Ritorno finale
San Leonardo-Speb da definire a Imperia
ESORDIENTI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
ESORDIENTI - Ritorno finale
San Leonardo-Ricca da definire a Imperia
PULCINI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 17
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Domenica 4 ottobre ore 17
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Ricca A
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre alle 16
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Domenica 4 ottobre alle 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca
SERIE B - Andata finale
Venerdì 2 ottobre ore 20.30
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Speb
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo
SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata
Domenica 4 ottobre ore 15
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe
a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Alusic Merlese
Classifica: Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Sabato 3 ottobre ore 16
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Sabato 3 ottobre ore 18.30
a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno
Venerdì 2 ottobre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Global Sped Neivese
FEMMINILE - Spareggio semifinale
Canalese B-San Leonardo 1-9
Amici del Castello e San Leonardo in finale
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo
ALLIEVI - Spareggio seminfinali
Ricca-San Leonardo 7-8
ALLIEVI - Andata finale
Domenica 4 ottobre ore 16
a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Leonardo
ALLIEVI - Ritorno finale
San Leonardo-Speb da definire a Imperia
ESORDIENTI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
ESORDIENTI - Ritorno finale
San Leonardo-Ricca da definire a Imperia
PULCINI - Andata finale
Sabato 3 ottobre ore 17
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Domenica 4 ottobre ore 17
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Ricca A
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