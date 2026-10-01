Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1

Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11

SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali

Sabato 3 ottobre alle 16

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Domenica 4 ottobre alle 17

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca



SERIE B - Andata finale

Venerdì 2 ottobre ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Speb

SERIE B - Ritorno finale

Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo

SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata

Domenica 4 ottobre ore 15

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe

a Bene Vagienna: Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese

Riposa: Alusic Merlese

Classifica : Alusic Merlese 4; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 2; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.

Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1



SERIE C1 - Andata finale

Ricca-Castiati Castagnole 11-6

SERIE C1 - Ritorno finale

Sabato 3 ottobre ore 16

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca



SERIE C2 - Andata semifinali

Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2

Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9

SERIE C2 - Ritorno semifinali

Sabato 3 ottobre ore 18.30

a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno

Venerdì 2 ottobre ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Global Sped Neivese



FEMMINILE - Spareggio semifinale

Canalese B-San Leonardo 1-9

Amici del Castello e San Leonardo in finale



UNDER 21 - Andata finale

San Leonardo-Bubbio 8-9

UNDER 21 - Ritorno finale

Venerdì 2 ottobre ore 20

a Bistagno: Bubbio-San Leonardo



ALLIEVI - Spareggio seminfinali

Ricca-San Leonardo 7-8

ALLIEVI - Andata finale

Domenica 4 ottobre ore 16

a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Leonardo

ALLIEVI - Ritorno finale

San Leonardo-Speb da definire a Imperia



ESORDIENTI - Andata finale

Sabato 3 ottobre ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

ESORDIENTI - Ritorno finale

San Leonardo-Ricca da definire a Imperia



PULCINI - Andata finale

Sabato 3 ottobre ore 17

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo

PULCINI - Ritorno finale

Sabato 10 ottobre ore 17

a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese



PROMOZIONALI - Andata finale

Ricca A-Pieve di Teco 6-7

PROMOZIONALI - Ritorno finale

Domenica 4 ottobre ore 17

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Ricca A