FIBS Piemonte: Lucio Zingarelli eletto Presidente
Lucio Zingarelli è il nuovo Presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte, è stato eletto con il 79,77% dei voti.
Lo sfidante Filippo Spataro ha raccolto il 20,23% delle preferenze.
Completano la squadra del nuovo Consiglio Regionale le consigliere ed i consiglieri eletti:
Michela Bauducco
Lorena Cerami
Tommaso Giarola
Rosarina "Miranda" Scotto
Un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Presidente ed a tutto il Consiglio arriva dalla Presidente uscente Isabella Dalbesio.
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