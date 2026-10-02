FIBS Piemonte: Lucio Zingarelli eletto Presidente

 
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Pubblicato il 02.10.2026, 19:04

1 min

 

Lucio Zingarelli è il nuovo Presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte, è stato eletto con il 79,77% dei voti.
Lo sfidante Filippo Spataro ha raccolto il 20,23% delle preferenze.

Completano la squadra del nuovo Consiglio Regionale le consigliere ed i consiglieri eletti:

Michela Bauducco
Lorena Cerami
Tommaso Giarola
Rosarina "Miranda" Scotto

Un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Presidente ed a tutto il Consiglio arriva dalla Presidente uscente Isabella Dalbesio.

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