FIBS Piemonte: Lucio Zingarelli eletto Presidente

Lucio Zingarelli è il nuovo Presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte, è stato eletto con il 79,77% dei voti.

Lo sfidante Filippo Spataro ha raccolto il 20,23% delle preferenze.

Completano la squadra del nuovo Consiglio Regionale le consigliere ed i consiglieri eletti:

Michela Bauducco

Lorena Cerami

Tommaso Giarola

Rosarina "Miranda" Scotto

Un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Presidente ed a tutto il Consiglio arriva dalla Presidente uscente Isabella Dalbesio.