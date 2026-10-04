Fulgor Basket: Orzinuovi passa al Pala Cipir

Difficile doveva essere, difficile è stato l’esordio casalingo della Paffoni, che perde 86 a 66 sul parquet di casa contro la Logiman Orzinuovi, troppo più presente a rimbalzo e concreta in attacco, dove la Fulgor paga le basse percentuali al tiro.

Match dai ritmi alti nei primi minuti, tanti contatti e Orzinuovi che cerca di mettere la freccia grazie ai numerosi secondi tiri conquistati. Sull’8 a 3 per gli ospiti coach Belletti ferma la partita. Il solito Morandotti prima, alcune ottime azioni difensive poi e la Paffoni sembra nuovamente in scia. Un’illusione, perché alcune palle perse e la lucidità di Orzinuovi nel pescare un chirurgico Oxilia permettono alla Logiman di scappare sul 26 a 16. Nella seconda frazione la Paffoni si intestardisce un po’ in attacco, mentre Orzinuovi gioca con grande leggerezza, toccando anche il +15. Due triple consecutive di Guerra ridanno vigore alla Fulgor, che rientra a -9 forzando al timeout coach Bassi.

Orzinuovi, riprende il filo del discorso con le triple di Piccone e chiude avanti 50 a 36 alla pausa lunga. Si approccia in maniera non sufficiente al secondo tempo la Paffoni, che tocca il -22 con la sfuriata di coach Belletti a cercare di scuotere la squadra. Orzi prosegue spingendo sull’acceleratore, il canestro in contropiede di Odah induce al timeout gli ospiti, che dopo la pausa volano oltre i 20 punti di vantaggio. Contento, di rientro dagli acciacchi della preparazione, scuote i compagni con una tripla e due giocate di energia e voglia, ma a 10’ dalla fine è 74 a 49 per Orzinuovi con l’and one di Cacace. L’ultimo quarto ha poco da raccontare per la partita, la Paffoni lo onora giocando fino alla sirena finale, mentre i canestri di Misters e Venturoli fissano il punteggio sull’86 a 66.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Logiman Orzinuovi 66-86

Parziali (16-26, 20-24, 13-24, 17-12)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 18 (3/6, 4/11), Simone Angelucci 10 (3/7, 1/3), Marco Contento 9 (0/1, 1/4), Jacopo Balanzoni 7 (3/9, 0/0), Elia Morandotti 7 (2/6, 1/5), Obinna Odah 7 (3/5, 0/0), Francesco Guerra 6 (0/2, 2/4), Edoardo Santi 2 (1/1, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/1, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Barbuto 0 (0/0, 0/0), Matteo Bracesco 0 (0/0, 0/0)

Logiman Orzinuovi: Tommaso Oxilia 16 (7/10, 0/0), Alberto Cacace 15 (6/10, 0/3), Fabrizio Piccone 15 (4/8, 2/6), Niccolò Venturoli 15 (0/2, 5/7), Davide Zilli 8 (4/4, 0/1), Roko Rogic 5 (1/3, 1/2), Francesco Bedetti 5 (2/2, 0/3), Alberto Stefani 4 (0/2, 0/0), Nicolo Dellosto 3 (0/2, 1/2), Tommaso Minoli 0 (0/0, 0/0), Gabriele Lucherini 0 (0/0, 0/0)