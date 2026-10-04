Trasferta romana da dimenticare per la Bertram

Male la prima trasferta di campionato della Bertram Derthona Tortona. Al PalaTiziano di Roma il BC Roma domina la sfida della seconda giornata di LBA Serie A SisalClub, 108-70 il punteggio a sfavore dei bianconeri, incappati nella peggior sconfitta in termini di scarto da quando il Derthona si trova in Serie A.

La gara di Tortona è durata il primo quarto e mezzo, il tempo necessario perché i capitolini continuassero a imperversare su tutti i lati del campo, guidati all'inizio in particolare da Mannion, seguito poi da tutto il resto dei compagni, con la Bertram viceversa a proseguire nel palesare due problemi di questo inizio stagione, la poca consistenza in difesa e a rimbalzo.

A fine primo tempo il 17/19 concesso da tiro due al BC Roma (30/36 alla fine) e il doppiaggio nel conto dei rimbalzi a loro favore (21-10, 43-21 a fine partita) hanno permesso ai capitolini di andare negli spogliatoi con 56 punti a referto e un +12 di vantaggio, tendenze che nel secondo tempo sono persino peggiorate per i Leoni, costretti a precipitare nel finale di quarto periodo ampiamente sopra il trentello di svantaggio. Una trasferta da dimenticare al più presto per ributtarsi con rinnovata convinzione sulla prossima sfida casalinga di EuroCup con Le Mans.

La Partita

Sempre fuori per problemi fisici Paul Eboua ed Edoardo Di Meo - lo stesso presenti a referto - per la Bertram, Roma fa capire subito l'andazzo della gara, tre triple di fila di Mannion, Strautins e Stevenson fanno 9-4 dopo 2 minuti. Già a metà primo quarto, comunque, la Bertram pareggia con Hubb e Maddox a produrre il 13 pari con due tiri in sospensione. Si gioca ad alto ritmo, l'attacco di Roma riesce ad avere sistematicamente la meglio sulla difesa del Derthona, che però replica con la stessa moneta dall'altra parte, trovando giocate preziose da Gorham, Pecchia e Alibegovic per chiudere il primo periodo a contatto, 25-23.

Due attacchi da tre punti ciascuno di Durham e Pecchia tengono la Bertram in scia, anzi Bortolani sbaglia anche la tripla del sorpasso, non fa altrettanto Watson dall'altra parte per il 37-33 che porta Fioretti a chiamare al 14' il time-out. Che però non porta gli effetti sperati, il coast-to-coast di Mannion, un semigancio di Simonovic, un appoggio a canestro di Stevenson e un rimbalzo d'attacco con due punti di Simonovic valgono la fuga che si rivelerà decisiva dei romani, che volano in doppia cifra di vantaggio con questo 11-0 di break per il 45-33 del 17', mentre il Derthona non riesce nemmeno a trovare iniziative verso il canestro avversario. Mannion si trova libero per portare a +14 i suoi (54-40), Maddox replica con un gioco da 4 punti ma è sempre il play della nazionale italiana (14 punti a metà partita) a rimettere un sorriso maggiore sul volto dei padroni di casa all'arrivo dell'intervallo, 56-44.

Il rientro dagli spogliatoi non è certo migliore, 4 punti di fila dell'ex Strautins e un libero di Simonovic portano il BC a sfiorare il ventello di margine, obiettivo che arriva poco dopo grazie all'ennesimo canestro da oltre l'arco di Stevenson, 66-46. La guardia americana continua ad essere caldo, quinta tripla personale per il 72-51 al 26', margine che viene mantenuto identico dal canestro allo scadere di Davis, 80-59, in una partita che ormai scivola via rapidamente.

L'alley-oop di Mannion per la schiacciata di Simonovic esalta il PalaTiziano nella prima azione del quarto finale (82-59), il lungo montenegrino mette anche il +25 (84-59), Mannion l'87-59 e a quel punto Fioretti cambia l'intero quintetto all'interno di una sfida che non ha più nulla da dire.

Ora tutta la concentrazione sull'esordio casalingo del Derthona in BKT EuroCup con i francesi di Le Mans Sarthe, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 19:30 e valido per la seconda giornata della regular season del Girone A. Biglietti in vendita su www.derthonabasket.vivaticket.it, al Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona e presso la biglietteria della Nova Arena a partire dalle ore 17:30 del giorno della gara.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Siamo partiti male, senza la possibilità di contenere Roma in difesa. Forse abbiamo giocato un buon primo tempo offensivo, poi abbiamo commesso tanti errori su entrambi i lati del campo. Siamo davvero arrabbiati e dispiaciuti, non ci resta che tornare in palestra a lavorare e a mettere la testa giù per cambiare la situazione.»

«Sicuramente c'è stato un calo di energia ma non penso sia legato alla trasferta di Riga, abbiamo proprio fatto una partita negativa. Ripeto, c'è da mettere giù la testa e cercare di sistemare le cose. Non che non lo stiamo facendo, ci stiamo provando, ma c'è da fare meglio.»

BC Roma - Bertram Derthona Tortona 108-70

Parziali (25-23, 56-44, 80-59)

BC Roma: Mannion 19, Watson 13, Davis 13, Emejuru 4, Tavernelli, Stevenson 19, Ayayi 7, Strautins 12, Odzebe, Simonovic 14, Mezzanotte 5, Iuzzolino 2. All. Magro.

Derthona: Eboua n.e., Hubb 8, Gorham 12, Pecchia 3, A. Alibegovic 4, Di Meo n.e., Bortolani 4, Olejniczak 9, Maddox 15, Gazzotti, Jallow 8, Durham 7. All. Fioretti.

Arbitri: Giovannetti, Lucotti, Dionisi.

Spettatori: 2.842