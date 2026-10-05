Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1

Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11

SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali

Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11

Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca 11-6

Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia in finale



SERIE B - Andata finale

Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11

SERIE B - Ritorno finale

Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo

SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata

Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe 9-1

Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese 5-9

Riposa : Alusic Merlese

Classifica finale : Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio 3; Virtus Langhe 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Benese 0.

Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1



SERIE C1 - Andata finale

Ricca-Castiati Castagnole 11-6

SERIE C1 - Ritorno finale

Castiati Castagnole-Ricca 11-7

SERIE C1 - Spareggio finale

Ricca-Castiati Castagnole in data e luogo da definire



SERIE C2 - Andata semifinali

Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2

Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9

SERIE C2 - Ritorno semifinali

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno 7-11

Monastero Dronero-Global Sped Neivese 11-4

SERIE C2 - Spareggio semifinale

Mercoledì 7 ottobre ore 20.30

a Caraglio: Monastero Dronero-Global Sped Neivese

Pro Spigno in finale



FEMMINILE - Andata finale

San Leonardo-Amici del Castello 6-9

FEMMINILE - Ritorno finale

Sabato 10 ottobre ore 18

a Diano Castello: Amici del Castello- San Leonardo



UNDER 21 - Andata finale

San Leonardo-Bubbio 8-9

UNDER 21 - Ritorno finale

Bubbio-San Leonardo 8-9

UNDER 21 - Spareggio finale

San Leonardo-Bubbio in data e luogo da definire



ALLIEVI - Andata finale

Speb-San Leonardo 8-4

ALLIEVI - Ritorno finale

Venerdì 9 ottobre ore 19

a Imperia: San Leonardo-Speb



ESORDIENTI - Andata finale

Ricca-San Leonardo 7-3

ESORDIENTI - Ritorno finale

Domenica 11 ottobre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Ricca



PULCINI - Andata finale

Pro Paschese-San Leonardo 1-7

PULCINI - Ritorno finale

Sabato 10 ottobre ore 17

a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese



PROMOZIONALI - Andata finale

Ricca A-Pieve di Teco 6-7

PROMOZIONALI - Ritorno finale

Pieve di Teco-Ricca A 4-7

PROMOZIONALI - Spareggio finale

Venerdì 9 ottobre ore 18

a Ceva: Ricca A-Pieve di Teco