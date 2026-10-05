Pallapugno: il punto su tutti i campionati
I risultati e le classifiche dei campionati di Serie A Banca D'Alba, Serie B, Serie C1, Serie C2, Femminile, Under 21, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali
SERIE A Banca d’Alba - Andata semifinali
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca 11-6
Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia in finale
SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo
SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata
Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe 9-1
Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese 5-9
Riposa: Alusic Merlese
Classifica finale: Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio 3; Virtus Langhe 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Castiati Castagnole-Ricca 11-7
SERIE C1 - Spareggio finale
Ricca-Castiati Castagnole in data e luogo da definire
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno 7-11
Monastero Dronero-Global Sped Neivese 11-4
SERIE C2 - Spareggio semifinale
Mercoledì 7 ottobre ore 20.30
a Caraglio: Monastero Dronero-Global Sped Neivese
Pro Spigno in finale
FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 18
a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Bubbio-San Leonardo 8-9
UNDER 21 - Spareggio finale
San Leonardo-Bubbio in data e luogo da definire
ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
Venerdì 9 ottobre ore 19
a Imperia: San Leonardo-Speb
ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Pieve di Teco-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Spareggio finale
Venerdì 9 ottobre ore 18
a Ceva: Ricca A-Pieve di Teco
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1
Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno semifinali
Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca 11-6
Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia in finale
SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia da definire a San Rocco di Bernezzo
SERIE B Girone salvezza - Quinta e ultima giornata
Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe 9-1
Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese 5-9
Riposa: Alusic Merlese
Classifica finale: Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio 3; Virtus Langhe 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Benese 0.
Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese retrocesse in Serie C1
SERIE C1 - Andata finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-6
SERIE C1 - Ritorno finale
Castiati Castagnole-Ricca 11-7
SERIE C1 - Spareggio finale
Ricca-Castiati Castagnole in data e luogo da definire
SERIE C2 - Andata semifinali
Pro Spigno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 11-2
Global Sped Neivese-Monastero Dronero 11-9
SERIE C2 - Ritorno semifinali
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Pro Spigno 7-11
Monastero Dronero-Global Sped Neivese 11-4
SERIE C2 - Spareggio semifinale
Mercoledì 7 ottobre ore 20.30
a Caraglio: Monastero Dronero-Global Sped Neivese
Pro Spigno in finale
FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 18
a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo
UNDER 21 - Andata finale
San Leonardo-Bubbio 8-9
UNDER 21 - Ritorno finale
Bubbio-San Leonardo 8-9
UNDER 21 - Spareggio finale
San Leonardo-Bubbio in data e luogo da definire
ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
Venerdì 9 ottobre ore 19
a Imperia: San Leonardo-Speb
ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Andata finale
Ricca A-Pieve di Teco 6-7
PROMOZIONALI - Ritorno finale
Pieve di Teco-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Spareggio finale
Venerdì 9 ottobre ore 18
a Ceva: Ricca A-Pieve di Teco
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