Tamburello a Muro: Mondolfo vince la serie C

luogo simbolo della tradizione sportiva e culturale fiorentina. Una scelta particolarmente significativa quella di Firenze, città profondamente legata alla storia della disciplina: proprio qui, infatti, 100 anni fa nasceva la Federazione Italiana Palla Tamburello . L’importante anniversario verrà celebrato nel prossimo mese di novembre con un evento commemorativo dedicato alla storia della Federazione e del tamburello italiano.

A ospitare la manifestazione è stata la Società del Fiorino, realtà nata nel 2019 e impegnata nella valorizzazione delle tradizioni sferistiche. Accanto al tamburello, tra le attività proposte dalla società figura anche il gioco del bracciale. La presidente è Francesca Pochini. Sul campo, a conquistare il titolo italiano è stata la formazione del Gruppo Sferistico Mondolfo , proveniente dalla provincia di Pesaro e Urbino, che ha così raggiunto un suo importante successo portando quest’anno il titolo della regione marchigiana. Alle sue spalle si è classificata la formazione di casa dell’ ASD Il Fiorino Firenze s uperata dai vincitori con il risultato di 16-11 dopo almeno tre ore e mezza di gioco che ha regalato al pubblico una finale davvero entusiasmante. Terzo e quarto posto rispettivamente per le piemontesi Castell’A lfero e Grazzano Badoglio che si sono misurate nell’incontro a tempo, valido per il terzo piazzamento conclusosi con il risultato di 7-8 a favore del Castell’Alfero. Precedentemente il Grazzano era stato sconfitto dal team di Mondolfo per 13-16 nella giornata del sabato mentre il Castell’Alfero aveva ceduto nel match con i fiorentini de Il Fiorino per 4-16. La finale fiorentina rappresentava anche una nuova tappa di un progetto itinerante nato proprio nel capoluogo toscano nel 2015, con l’obiettivo di mettere in relazione e valorizzare due realtà profondamente legate alla storia di questo sport tradizionale: il territorio e la cultura dello sferisterio.

La prima edizione, disputata a Firenze nel 2015, fu vinta dal Bagnacavallo. Negli anni successivi il campionato ha toccato diverse città e territori, consolidando il carattere itinerante della manifestazione : Treia nel 2016 (vinse il Portacomaro), Portacomaro nel 2017 (con vittoria dei padroni di casa), Faenza nel 2018 (trionfo del Vignale), Firenze nel 2019 (si impose il Casa Paletti), a Vignale Monferrato nel 2021 (vinse il Frassinello), a Firenze nel 2022 (vittoria del Montechiaro), a Santarcangelo di Romagna nel 2023 (Camerano), a Calliano Monferrato nel 2024 (terzo titolo del Portacomaro) e per finire a Treia nel 2025 con la vittoria del Grazzano. La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza di Roberto Gino , vicepresidente del Comitato Regionale Piemonte, e dei rappresentanti di casa, la presidente de Il Fiorino Francesca Pochini e il delegato regionale Toscana Roberto Sani , rimandando all’edizione 2027 prevista in Piemonte. La finale di Firenze ha rappresentato non soltanto l’atto conclusivo della stagione agonistica, ma anche un momento di incontro tra territori, società e appassionati, nel segno della continuità di una tradizione sportiva che, a distanza di cinquant’anni dai primi Campionati Italiani del Tamburello a Muro, continua a mantenere vivo il proprio patrimonio storico e culturale.

Il programma degli eventi per il Muro però continua con l'ultimo appuntamento dell'anno previsto in Monferrato con una selezione dei migliori giocatori di Serie A del muro e dell'Open, che si sfideranno nello Sferisterio "Cesare Porro" di Vignale Monferrato , venerdì 9 ottobre a partire dalle ore 17.30 (con tre incontri da un’ora ciascuno).

A sfidarsi saranno: Tibaldero Luca, Molino Riccardo, Botteon Alberto, Baggio

Paolo, Bevisotti Federico, Pavia Federico, Briola Ivan, Pastrone Federico ed Umberto, Marchidan Luca, Gozzelino Davide e Tonon Lorenzo . L'ingresso è di € 5,00 e sarà incassato direttamente dal Comitato Regionale Piemonte per finanziare le numerose attività giovanili in programma.

Il week end continuerà poi con i Campionati a Muro Giovanili ai quali prenderanno parte le seguenti formazioni piemontesi: Monale, Tigliole, Settime, Chiusano, Cinaglio, Murisengo, Portacomaro, Grazzano, Rilate mentre da fuori Piemonte giungeranno la trentina ASD US Segno , la mantovana ASD Sordellina Goito Tamburello e le veronesi ASD Tamburello Migliorini Castelnuovo e ASDT Valpo .