Presentata la seconda edizione del Trofeo “Lina De Chiara”

Tutti uniti, nelle sentite dichiarazioni, perché in qualche modo collegati personalmente a Lina De Chiara, apprezzato Giudice Arbitro e appassionata di tennis, in particolare giovanile. È trascorso quasi un anno dallo scorso febbraio quando, sui campi in veloce e indoor del Training Center del Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove tra poco più di un mese si alleneranno i campioni delle Nitto Atp Finals 2026, sono andate in scena le fasi finali della prima edizione del Trofeo Giovanile Invernale FITP “Lina De Chiara”.

A vincere, lo ricordiamo, erano state le formazioni del TC Caraglio in campo maschile e del Momy Sport Village in campo femminile. Proprio l’anima del circolo di Rivalta, Yari Intimo, era presente in sala con il trofeo vinto dalle sue giocatrici lo scorso anno e ha ricordato i momenti unici regalati dalle partite del “De Chiara”, già a partire dai match dei gironi. I portacolori delle squadre vincenti sono poi stati protagonisti in estate di una settimana di allenamenti e stage presso il Centro Federale FITP del Brallo, esperienza unica e dalle valenze, tecniche e personali, a dir poco importanti nel percorso di crescita di ognuno dei partecipanti.

Il “De Chiara” ha insomma continuato a vivere nell’intero anno agonistico e sportivo con gli organizzatori, guidati dal marito di Lina De Chiara, Marco Piotto, e dalla figlia di Lina, Ilaria, dal sorriso della nipote Rebecca, instancabilmente proiettati verso la seconda edizione della manifestazione, che è già alle porte. Ecco perché l’anno è parso volare, nel ricordo di Lina e nel lavoro costante di promozione dell’appuntamento che già nel 2025-2026 era riuscito a raccogliere ai blocchi di partenza quasi 150 ragazzi suddivisi in 30 formazioni (23 nel maschile e 7 nel femminile). L’obiettivo è come sempre migliorarsi ma soprattutto riproporre l’atmosfera della prima edizione che tanto è piaciuta a tutti coloro che a vario titolo ne hanno fatto parte.

Diverse le novità dell’edizione 2026-2027 del Trofeo “Lina De Chiara”, la seconda della storia. Cambia il colore dominante che per questa edizione sarà il verde. Rimangono invariate le categorie dei giocatori che potranno partecipare all’appuntamento. Il limite di classifica, sia in campo maschile che femminile, rimarrà 4.1, mentre gli anni di nascita dei protagonisti saranno il 2013, il 2014 e il 2015: «Il Trofeo – spiegano gli organizzatori – vuole in primo luogo rappresentare un’occasione di aggregazione tra i partecipanti e i loro accompagnatori, tecnici e famiglie, abbinando al momento agonistico, non esasperato, quello della condivisione dei tanti valori che oggi spesso vediamo perduti e per questo siamo impegnati a far riaffiorare. La prima edizione del “De Chiara” è stata apprezzata anche per questo e pertanto la filosofia di fondo rimarrà la stessa. Alcuni dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato alla “prima” nel 2025-2026, non potranno più esserci per raggiunti “limiti d’età» o salto in avanti in classifica ma, come hanno voluto confermare nelle dichiarazioni di quest’estate durante la settimana del Brallo, porteranno sempre nel cuore il Trofeo: «Per noi ciò rappresenta un grande sprone per proseguire l’impegno – ha detto Marco Piotto - nonché un motivo d’orgoglio».

Le gare della seconda edizione del “De Chiara”, nella sua fase iniziale a gironi, inizieranno a fine novembre. I partecipanti per squadra andranno da un minimo di due giocatori/trici a un massimo di otto. Le iscrizioni termineranno il 18 ottobre.

Oggi, 7 ottobre, il primo atto ufficiale della seconda edizione con la conferenza stampa di presentazione presso la sala conferenze del Circolo della Stampa Sporting di Torino: «Un ringraziamento particolare – sottolinea Marco Piotto – ai vertici del club e al suo direttore, Luca Borio, che fin dallo scorso anno ci hanno fatto sentire a casa accogliendoci con grande calore».

La Final Four della seconda edizione del Trofeo Lina De Chiara sarà ospitata il 13 e 14 febbraio 2027 presso il Training Center del prestigioso club torinese. Non mancherà il tema sociale che verrà sviluppato nella mattinata delle semifinali, il 13 febbraio e sarà un incontro con i genitori dei giovani tennisti in gara. Il tema “I nonni: la tecnologia per i più fragili”. Dal cyberbullismo della prima edizione si passerà a una tematica altrettanto delicata e gentile, nel ricordo, ancora una volta, di due delle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Lina nella sua professione di Agente di Assicurazione e nella sua altrettanto professionale passione per il tennis. Sarà una nuova grande avventura, di sport e condivisione. Un ringraziamento particolare ai partner dell’iniziativa che hanno saputo cogliere e condividere il messaggio del “De Chiara”. Sono, nello specifico, la De Chiara Assicurazioni, l’azienda familiare promotrice dell’evento, il partner tecnico Jolly Sport e quelli Istituzionali, UCA Assicurazioni e Generali Italia, le compagnie delle quali Lina era agente. Interessanti i premi, a partire dal “welcome bag” per tutte le squadre partecipanti, fino ad arrivare al “welcome bag top” per le formazioni finaliste e alla settimana di stage presso il Centro Federale Fitp del Brallo per le vincitrici. La parola ora ai protagonisti e ai campi. Il 18 ottobre la chiusura delle iscrizioni.