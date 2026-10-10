Reale Mutua Torino alla ricerca del successo casalingo

La squadra di coach Paolo Moretti arriva all'appuntamento con la fiducia ritrovata grazie al successo per 77-84 ottenuto a Pistoia, una risposta importante dopo la pesante sconfitta all’esordio in casa contro Mestre. In Toscana, Torino ha mostrato un volto diverso, soprattutto per intensità, atteggiamento e capacità di resistere nei momenti di difficoltà, trascinata dai 25 punti di Terry Allen e dai 23 di Zach Harvey. Ora, l'obiettivo è dare continuità ai progressi mostrati, cercando il primo successo casalingo della stagione contro un'avversaria che ha già dato prova del proprio potenziale con la recente conquista della Supercoppa LNP.

Coach Paolo Moretti alla vigilia della sfida: «Torniamo a giocare in casa dopo la trasferta di Pistoia con l'obiettivo di offrire una prestazione solida, continua e intensa, dimostrando di saper affrontare e superare le difficoltà che incontreremo domani. Affrontiamo una squadra guidata da un allenatore di grande esperienza in questa categoria, che siede sulla stessa panchina da tanti anni e che ha saputo dare alla propria squadra un'identità precisa. Sarà fondamentale mantenere continuità e intensità nell'arco dei quaranta minuti, senza perdere compattezza nei momenti più complicati».

Federico Massone, capitano della Reale Mutua: «Cividale è una formazione ben allenata, organizzata, che può contare su un sistema di gioco ormai consolidato. Sappiamo che ci aspetta una partita molto impegnativa. Dovremo cercare di riproporre la stessa aggressività e intensità che siamo riusciti a mettere in campo a Pistoia. L'approccio, sia mentale che fisico, sarà fondamentale per affrontare al meglio questa sfida».

GLI AVVERSARI - UEB GESTECO CIVIDALE

La UEB Gesteco Cividale si presenta al Pala Gianni Asti con lo stesso bilancio della Reale Mutua, una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato. Dopo il passo falso all'esordio con la sorprendente Forlì, la formazione friulana ha conquistato il primo successo stagionale a Ruvo di Puglia, confermando le qualità già messe in mostra nella preseason, culminata con la conquista della Supercoppa di lega. Alla guida della squadra un tecnico di grande esperienza come Stefano Pillastrini, da anni punto di riferimento del progetto di Cividale. Il gruppo friulano fa della freschezza atletica, della gioventù e dell'intensità alcuni dei propri punti di forza, all'interno di un sistema ormai consolidato. Pericolo pubblico numero uno resta Lucio Redivo, guardia argentina capace di infiammarsi in qualsiasi momento. Al suo fianco, il nuovo innesto Seneca Knight, ala statunitense che porta versatilità, atletismo e ulteriori soluzioni offensive. Attorno ai due stranieri, Cividale ha costruito un gruppo che combina giocatori già affermati nella categoria e giovani emergenti. Tra le novità figurano Tiagande Willis Tio, cresciuto cestisticamente nel torinese, a Collegno, e Ivan Mobio, entrambi arrivati dalla Serie B Nazionale. In cabina di regia ecco Tommaso Vecchiola, uno dei giovani playmaker in rampa di lancio in questo campionato, premiato come MVP della Supercoppa. Importanti le conferme di elementi esperti come la guardia Luca Cesana, l'ala Cosimo Costi e i lunghi Alessandro Ferrari e Matteo Berti, che garantiscono continuità e conoscenza del sistema di Cividale. Completano il roster i giovani talenti Werther Bellinaso e Federico Bottelli, entrambi prelevati dal settore giovanile di Tortona e reduci dalla conquista della medaglia d'argento con la Nazionale italiana agli Europei Under 18.

INJURY REPORT

Non saranno a disposizione Matteo Corgnati, fermo per la reazione da stress al piede destro riscontrata durante la preseason, Lorenzo Benvenuti, che prosegue il percorso di riabilitazione del ginocchio destro, e Alberto Mossi, ancora a riposo dopo la commozione cerebrale rimediata nel corso di una partita del campionato Under 19 Eccellenza.

INFO BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili in prevendita online sul circuito Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistarli presso la biglietteria del Pala Gianni Asti nella giornata di domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 fino all'inizio della partita.

DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.