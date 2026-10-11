Dodecarun: Simona Viola domina i 10000 metri

«Non lo nascondo: ero venuta per migliorare il primato italiano over 55. Non ce l’ho fatta, peccato. Ma avrò altre occasioni». Simona Viola (Avis Pavia) non si nasconde, dopo aver vinto i 10000 metri del Trofeo Piemonte di Mezzofondo ad Alessandria. La mancanza di avversarie competitive e il caldo del primo pomeriggio non l’hanno aiutata. Alla fine il cronometro ha detto 39’46”7 contro i 39’29”17 di Lucia Soranzo, stabilito nel 2005. Per Viola una stagione comunque positiva, culminata con il titolo nazionale di categoria: «Finalmente ce l’ho fatta – ha commentato – Dal 1985, quando ero nella categoria allieve, sono salita 32 volte sul podio ai campionati italiani, ma non ero mai riuscita a vincere». Una carriera lunghissima, la sua, segnata anche da nove interventi chirurgici.