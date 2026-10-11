Dodecarun: Simona Viola domina i 10000 metri
«Non lo nascondo: ero venuta per migliorare il primato italiano over 55. Non ce l’ho fatta, peccato. Ma avrò altre occasioni». Simona Viola (Avis Pavia) non si nasconde, dopo aver vinto i 10000 metri del Trofeo Piemonte di Mezzofondo ad Alessandria. La mancanza di avversarie competitive e il caldo del primo pomeriggio non l’hanno aiutata. Alla fine il cronometro ha detto 39’46”7 contro i 39’29”17 di Lucia Soranzo, stabilito nel 2005. Per Viola una stagione comunque positiva, culminata con il titolo nazionale di categoria: «Finalmente ce l’ho fatta – ha commentato – Dal 1985, quando ero nella categoria allieve, sono salita 32 volte sul podio ai campionati italiani, ma non ero mai riuscita a vincere». Una carriera lunghissima, la sua, segnata anche da nove interventi chirurgici.
Alle spalle di Viola, staccata di oltre 6 minuti, si è piazzata Maria Cristina Mocci (Bio Correndo Avis), che ha rosicchiato qualche posizione nella classifica del Trofeo, risalendo al quarto posto assoluto alle spalle di Mazzolini, Laino e Chiabrera. Nessun cambiamento in graduatoria, invece, in campo maschile: la gara di Alessandria è stata vinta da Stefano Romagnollo (Atletica Novese) in 35’24”3 - Il trofeo è andato a Giuseppe Piazza (Futuratletica Piemonte) con 2197 punti complessivi.
Il circuito Dodecarun tornerà domenica prossima con la diciassettesima tappa: il Giro di Dino a Castelletto Monferrato, prova su strada di 10,6 km.
RISULTATI
Uomini. 1. Stefano Romagnollo (Atl. Novese) 35'24"3; 2. Galati (Atl. Novese) 36'16"6; 3. Bono (Pod. Robbiese) 37'22"7; 4. Laratore (Roata Chiusani) 37'28"7; 5. Generale (Atl. Alessandria) 38'37"6; 6. Balestra (Avis Pavia) 42'10"2; 7. Trovamala (Bio Correndo Avis) 42'19.2; 8. Fasano (Atl. Novese) 43'38"7; 9. Pierro (Bio Correndo Avis) 45'24"1; 10. Zucca (Acquirunners) 45'32"0.
Donne. 1. Simona Viola (Avis Pavia) 39'46"7; 2. Mocci (Bio Correndo Avis) 45'34"5; 3 Ricaldone (Bio Correndo Avis); 50'12"6; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 52'12"3; 5. Sulis (Brancaleone Asti); 56'31"6; 6. Villabruna (Pod. Novese) 57'24"1.
Queste le classifiche ufficiose del Trofeo Piemonte di Mezzofondo
Uomini. 1. Giuseppe Piazza (Futuratletica Piemonte), 2197 punti; 2. Diabate (GAV Gruppo Atletica Verbania) 2164; 3. Bono (Pod. Robbiese) 1159; 4. Ceretti (GAV Gruppo Atletica Verbania) 1075; 5. Didone (Splendor Cossato), 1010; 6. Zamuner (Atl. Santhià), 987; 7. Maifera (Atl. Cairatese), 963; 8. Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), 800; 9. Ruga (Varese Atletica), 799; 10. Aimar (Atl. Pinerolo), 796.
Donne. 1. Sonia Mazzolini (GAV Gruppo Atletica Verbania) 2663 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 1718; 3. Chiabrera (Brancaleone Asti) 1499; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 1442; 5. Gariazzo (Pietro Micca Biella Running) 957; 6. Brunati (Bracco Atletica) 945; 7. Fraquelli (Virtus Lucca) 929; 8. Rabbia (Brancaleone Asti) 885; 9. Rossi De Giuli (Mercurio Novara) 867; 10. Madi (Atl. Fossano '75) 859.
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