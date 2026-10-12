Pinerolo Ghiaccio: il recap della settimana

Un altro fine settimana intenso per lo Storm Pinerolo e le formazioni Storm/Real Torino , protagoniste di numerose sfide che hanno offerto occasioni di crescita, vittorie e nuove esperienze sul ghiaccio.

Per la formazione U19 Farm Team Aosta/Pinerolo, l'impegno è arrivato martedì sul ghiaccio valdostano contro l'Alps Ice Academy. La sfida ha premiato i padroni di casa, con il gruppo che guarda ora ai prossimi appuntamenti per proseguire il proprio percorso di crescita.

Doppio impegno, invece, per gli U16 Storm/Real Torino. Venerdì, sul ghiaccio di Pinerolo, la squadra ha affrontato Fiemme/Fassa in una gara impegnativa, conclusa con il successo degli avversari. La reazione è arrivata il giorno successivo contro Varese/Chiavennese, battuta con un netto 9-2. Una prestazione positiva che conferma i progressi del gruppo, sempre più alla ricerca della giusta intesa e dei propri equilibri.

In IHL1, lo Storm Pinerolo è stato impegnato sabato a Laces contro i Vinschgau Eisfix. Una partita difficile, terminata con il successo dei padroni di casa per 3-0. Per gli Storm è ora tempo di tornare al lavoro in vista delle prossime sfide.

Sempre sabato, spazio anche agli U12, protagonisti a Pinerolo del primo raggruppamento casalingo della stagione insieme a Valpellice, Milano e Varese. Il Pinerolo ha partecipato con due formazioni, Bianca e Blu, dando spazio a tutti i giovani giocatori in un appuntamento caratterizzato da entusiasmo, impegno e voglia di mettersi alla prova.

Domenica è toccato alle Piemont Rebelles, impegnate a Dobbiaco contro le 3 Zinnen Dolomites Women. Dopo essere passate in vantaggio, le Rebelles hanno subito la rimonta delle avversarie, che hanno ribaltato il risultato fino al definitivo 2-1.

A chiudere il weekend sono stati gli U14 Storm/Real Torino, impegnati a Torino contro i Valpellice Bulldogs. In questo caso è arrivata una preziosa vittoria per 4-2, risultato che premia il lavoro e la determinazione mostrati dalla squadra.

Per lo Storm Pinerolo si chiude così un altro weekend ricco di hockey, tra successi, sconfitte e importanti indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. Le diverse formazioni sono già pronte a tornare sul ghiaccio per continuare il proprio percorso di crescita.