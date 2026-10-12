Basket College Novara cede contro Vado

Basket College Novara esce sconfitto 79-84 contro Azimut Pallacanestro Vado nella quarta giornata del campionato di Serie C , disputata sabato 10 ottobre al PalaDonBosco di Borgomanero, sede delle gare casalinghe in questa fase di indisponibilità del Sartorio. Reduce dal successo per 100-75 nel derby della Cupola, la formazione di coach Stefano Boselli affrontava il secondo incontro con un solo giorno di recupero tra le due partite. Un impegno particolarmente ravvicinato, sostenuto ancora senza Riccardo Cucchi e con Pietro Beretta tornato a disposizione. Il College ha avuto la capacità di reagire alle difficoltà iniziali e costruire un vantaggio di nove punti, senza però riuscire a difenderlo nel finale. La fatica accumulata ha pesato sulla tenuta della squadra, ma non diminuisce i meriti di Vado, capace di rimanere in partita e completare la rimonta.

LA GARA

L’avvio è favorevole agli ospiti, che chiudono il primo periodo avanti 25-17. Novara risponde nel secondo quarto, migliorando la propria produzione offensiva: il 24-17 della frazione permette di ridurre lo svantaggio a una sola lunghezza, con le squadre all’intervallo sul 41-42. Il terzo periodo rappresenta il momento migliore dei Collegiali. Il 23-13 consente di completare il sorpasso e raggiungere il 64-55 al trentesimo, dopo due quarti centrali vinti complessivamente 47-30. Negli ultimi dieci minuti cambia nuovamente l’andamento dell’incontro. Vado trova continuità offensiva, anche dalla distanza, mentre il College fatica a contenere gli avversari e a mantenere la stessa efficacia. Il parziale conclusivo di 15-29 ribalta il risultato e fissa il punteggio sul 79-84.

I CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Lorenzo Giustina è il miglior realizzatore novarese con 16 punti, seguito da Mohamed Fam con 15, Samuele Liberali con 14 e Pietro Beretta con 10. Daniel Chebotarov contribuisce con 9 punti e Gianluca Cristiano con 7, entrambi schierati nel quintetto iniziale. Gabriele Andretta e Matteo Sassi aggiungono quattro punti ciascuno; spazio anche per Jacopo Amendola. Sono rimasti a disposizione senza entrare Riccardo Piccolini, Federico Fedeli e Matteo Sammartino. Per Vado spiccano i 27 punti di Chibuike Philip Mbeledogu, i 18 di Gianluca Cavallaro e i 12 di Cristian Borro, autore di quattro triple. Il College chiude con 22 canestri da due e sei da tre, contro i 19 e nove degli ospiti. Buona la precisione novarese dalla lunetta, con 17/21, a fronte del 19/25 di Vado. Giustina e Sassi terminano la gara con cinque falli.

RECUPERARE ENERGIE E RIPARTIRE INSIEME

La sconfitta riporta il bilancio stagionale a due vittorie e due sconfitte. Restano indicazioni positive nella reazione all’avvio difficile e nella qualità espressa nei due quarti centrali, insieme alla necessità di migliorare la continuità difensiva e la gestione dei momenti decisivi. L’obiettivo è ora recuperare energie e proseguire il lavoro, valorizzando quanto costruito nelle ultime partite e affrontando con lucidità gli aspetti da correggere. Road to the Future significa anche questo: accompagnare la crescita del gruppo attraverso le vittorie e le difficoltà, mantenendo fiducia e responsabilità condivise.

IL TABELLINO

BASKET COLLEGE NOVARA – AZIMUT PALLACANESTRO VADO 79-84

Parziali (17-25, 24-17, 23-13, 15-29)

Progressivi (17-25, 41-42, 64-55, 79-84)

Basket College Novara: Andretta 4, Piccolini n.e., Giustina 16, Fam 15, Fedeli n.e., Beretta 10, Cristiano 7, Amendola 0, Liberali 14, Sassi 4, Chebotarov 9, Sammartino n.e. Allenatore: Stefano Boselli.

Azimut Pallacanestro Vado: Serafini 9, Mungai 5, Patrone 2, Borro 12, Sgarbossa 0, Cavallaro 18, Lorenzo Tridondani 2, Daniele Tridondani 0, Bontempi 9, Rollo n.e., Schmitz Rower 0, Mbeledogu 27.

Canestri da tre: College 6 — Liberali 2, Giustina 1, Fam 1, Beretta 1, Cristiano 1; Vado 9 — Borro 4, Serafini 3, Mbeledogu 2.

Tiri liberi: College 17/21; Vado 19/25.

Falli commessi: College 25; Vado 21.

Usciti per cinque falli: Giustina e Sassi.