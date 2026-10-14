Domenica alla Nova Arena è Basket Day Derthona!
Una giornata di grande basket alla Nova Arena di Tortona, con BCC Derthona e Derthona Basket protagoniste di una domenica all’insegna dello sport, della passione e dell’orgoglio territoriale
Una domenica, un’unica grande passione: il basket. La Nova Arena di Tortona si prepara a vivere tra pochi giorni una giornata speciale, in cui il parquet sarà protagonista con le emozioni della Serie A1 femminile e della Serie A maschile. Due squadre, due appuntamenti, un’unica casa e un’intera comunità pronta a sostenerle: domenica 18 ottobre il Basket Day Derthona è l’occasione per celebrare lo sport, il territorio e l’orgoglio BCC Derthona e Derthona Basket, vivendo insieme, dall’inizio alla fine, tutto il meglio del grande basket italiano.
Si parte alle ore 14:30 con la sfida di Serie A1 Credem Banca tra le imbattute padrone di casa dell’Autosped G BCC Derthona, al debutto casalingo stagionale, e la Logiman Broni, sentito derby valido per la terza giornata di regular season. Alle ore 19 la gara che vedrà la Bertram Derthona Tortona affrontare la novità Maxima Roma per il quarto turno della LBA Serie A SisalClub.
Sei abbonato BCC Derthona o Derthona Basket? Entri gratis
Due appuntamenti che i due Club hanno voluto rendere unico con una speciale promozione riservata agli abbonati delle rispettive squadre. Gli abbonati del BCC Derthona potranno richiedere il biglietto per assistere gratuitamente alla gara della Bertram. Uguale esclusività sarà riservata agli abbonati Derthona Basket per la partita femminile.
Le modalità per richiedere il biglietto gratuito
Per usufruire della promozione bisognerà recarsi con il proprio abbonamento presso la biglietteria della Nova Arena. La prima apertura del botteghino è fissata un’ora prima dell’inizio dell’evento inaugurale, alle 13:30, anche per consentire agli abbonati Derthona Basket di richiedere il biglietto gratuito per BCC-Broni. Così come il Derthona Basket anticiperà alle ore 16 l’apertura della biglietteria per la propria partita per permettere agli abbonati del BCC in uscita dalla Nova Arena di ritirare subito il biglietto omaggio. Importante: al termine della partita del BCC Derthona sarà necessario che tutti gli spettatori escano dal perimetro dei tornelli dell’impianto principale della Cittadella dello Sport.
Dalla prima palla a due all’ultima sirena, domenica il filo conduttore sarà uno solo: la grande pallacanestro, in tutte le sue sfumature, da vivere insieme sulle tribune della Nova Arena. Perché domenica non ci saranno soltanto due partite da seguire, ma un’intera giornata da condividere.
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