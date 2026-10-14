Domenica alla Nova Arena è Basket Day Derthona!

Una domenica, un’unica grande passione: il basket. La Nova Arena di Tortona si prepara a vivere tra pochi giorni una giornata speciale, in cui il parquet sarà protagonista con le emozioni della Serie A1 femminile e della Serie A maschile. Due squadre, due appuntamenti, un’unica casa e un’intera comunità pronta a sostenerle: domenica 18 ottobre il Basket Day Derthona è l’occasione per celebrare lo sport, il territorio e l’orgoglio BCC Derthona e Derthona Basket, vivendo insieme, dall’inizio alla fine, tutto il meglio del grande basket italiano.