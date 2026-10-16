Fulgor Basket: gara rinviata contro Siaz Basket
La Paffoni Fulgor Basket comunica che, a causa delle difficoltà negli spostamenti legate al blocco della circolazione aerea nel Sud Italia, Piazza Armerina si trova impossibilitata a raggiungere il Pala Cipir per il week end. La partita inizialmente in programma sabato 17 ottobre alle ore 21:00 al Pala Cipir è stata posticipata a mercoledì 28 ottobre alle ore 20:30. Resta invariata la sede dell’incontro, che si disputerà regolarmente al Pala Cipir di Gravellona Toce. I biglietti già acquistati in prevendita saranno da considerarsi validi anche per tale data.
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