Pallapugno: la situazione dei campionati senior e giovanili
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SERIE A Banca d’Alba - Andata finale
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 11-10
ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B - Spareggio finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 11-6
PRODEO CHIUSAVECCHIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE B
Prodeo Chiusavecchia e Speb promosse in Serie A
SERIE C1 - Spareggio finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-7
RICCA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C1
Ricca promosso in Serie B
SERIE C2 - Andata finale
Pro Spigno-Monastero Dronero 11-7
SERIE C2 - Ritorno finale
Monastero Dronero-Pro Spigno da definire
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
BUBBIO VINCE IL CAMPIONATO UNDER 21
ALLIEVI
SPEB VINCE IL CAMPIONATO ALLIEVI
ESORDIENTI
RICCA VINCE IL CAMPIONATO ESORDIENTI
PULCINI
SAN LEONARDO VINCE IL CAMPIONATO PULCINI
PROMOZIONALI
RICCA A VINCE IL CAMPIONATO PROMOZIONALI
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 11-10
ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B - Spareggio finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 11-6
PRODEO CHIUSAVECCHIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE B
Prodeo Chiusavecchia e Speb promosse in Serie A
SERIE C1 - Spareggio finale
Ricca-Castiati Castagnole 11-7
RICCA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C1
Ricca promosso in Serie B
SERIE C2 - Andata finale
Pro Spigno-Monastero Dronero 11-7
SERIE C2 - Ritorno finale
Monastero Dronero-Pro Spigno da definire
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
BUBBIO VINCE IL CAMPIONATO UNDER 21
ALLIEVI
SPEB VINCE IL CAMPIONATO ALLIEVI
ESORDIENTI
RICCA VINCE IL CAMPIONATO ESORDIENTI
PULCINI
SAN LEONARDO VINCE IL CAMPIONATO PULCINI
PROMOZIONALI
RICCA A VINCE IL CAMPIONATO PROMOZIONALI
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