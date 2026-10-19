Pinerolo Ghiaccio, weekend tra vittorie e sfide combattute

Un fine settimana intenso per le formazioni del Pinerolo Ghiaccio , impegnate su più fronti e protagoniste di gare combattute e risultati positivi. Dalla IHL1 alle categorie giovanili , non sono mancate indicazioni interessanti per le squadre pinerolesi.

In IHL1 gli Storm Pinerolo sono stati protagonisti sabato sul ghiaccio di Casate, a Como, contro l’Hockey Como. Una sfida equilibrata e combattuta, rimasta in bilico anche dopo i tempi regolamentari e proseguita all’overtime. La partita si è decisa soltanto ai rigori, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio. Una sconfitta che comunque conferma la competitività degli Storm, capaci di restare in partita fino all’ultimo.

Domenica spazio al raggruppamento U10 sul ghiaccio di Pinerolo, che ha visto protagonisti i giovani padroni di casa insieme ad Aosta, Real Torino e Valpellice. Una giornata all’insegna del gioco e del confronto, con i giovanissimi atleti impegnati in una serie di gare utili a maturare esperienza e a consolidare il percorso di crescita.

Successo invece per la formazione U14 Storm/Real Torino, impegnata a Torino contro Feltre/Padova. I ragazzi hanno imposto il proprio ritmo e si sono aggiudicati l’incontro con il punteggio di 5-2, al termine di una prestazione convincente.

A chiudere il weekend è arrivata la vittoria dell’U19 Farm Team Aosta/Pinerolo, impegnata a Brunico contro l’HC Pustertal Junior. Gara equilibrata per buona parte dell’incontro, con le due squadre a stretto contatto nel punteggio. Nel finale l’allungo decisivo dei piemontesi, che hanno conquistato il successo per 7-4.

Un bilancio complessivamente positivo per il Pinerolo Ghiaccio, con due vittorie nelle categorie U14 e U19, la sconfitta ai rigori degli Storm e una giornata dedicata ai più piccoli. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidare i risultati.