Derthona, contro Burgos a caccia del riscatto in EuroCup

La Baglietto Derthona Tortona torna sul proprio parquet per cercare di rilanciare il suo cammino in BKT EuroCup. Per la quarta giornata del Girone A di regular season della competizione europea, alle ore 19 di domani, mercoledì 21 ottobre, la squadra bianconera ospita alla Nova Arena gli spagnoli del Recoletas Salud San Pablo Burgos, club che ha in bacheca due Champions League vinte consecutivamente nel 2020 e 2021.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

Come è successo spesso di recente, il Derthona si ritrova ad affrontare un’avversaria dall’inizio di stagione estremamente simile al suo. Per la Baglietto c’è la voglia di non complicare il suo percorso europeo dopo le due sconfitte in trasferta a Riga e Salonicco inframmezzate dal vincente esordio casalingo con Le Mans. Anche Burgos arriva alla sfida con due ko su tre a livello continentale, le ultime due consecutive in casa dell’imbattuta Aris (93-80) e in Spagna in volata per mano dell’altra capolista del gruppo, l’Hapoel Gerusalemme (84-85). L’unica soddisfazione è risalente al primo turno sul Cedevita Olimpija Lubiana (85-81), per una classifica che al momento la vede a cavallo delle prime quattro che si qualificheranno ai playoff, ovviamente al pari del Derthona. E sempre come i Leoni bianconeri la squadra allenata dal 61enne spagnolo Porfirio Fisac viene da una partenza non facile nel proprio campionato, 1-3 di bilancio con il 72-79 interno con l’Obradoiro di sabato scorso che ha fatto salire a quattro le partite a secco di successi prima del viaggio in Italia. Dove torna dopo l’esperienza della scorsa stagione il pericoloso ex Trento DJ Steward, 25enne play-guardia che l’anno passato è stato il miglior marcatore stagionale dei trentini nelle competizioni italiane con 15.5 punti di media (15.1 in EuroCup), una confidenza con il canestro che ha mantenuto anche a Burgos (16.0 di media con il 46.2% da tre in coppa, 17.0 con il 38.9% da oltre l’arco in Liga ACB). Per il resto la formazione iberica, espressione della città capitale provinciale di Castilla y Leon molto vicina al confine con i Paesi Baschi, può godere dell’estrema concretezza vicino al canestro del 2.06 francese Sekou Doumbouya (14.7+7.0 rimbalzi in EuroCup, il 76.0% al tiro da due in ACB). Non ci sarà con ogni probabilità l’apprezzato ex Derthona Retin Obasohan, la guardia belga che a causa di un infortunio non è ancora riuscito a debuttare in stagione con la sua nuova squadra.

Precedenti con le squadre spagnole

Ai tempi delle sue due partecipazioni in Champions League, Tortona ha affrontato Murcia, Manresa e Tenerife. Il bilancio è a favore delle iberiche per 4-2, una differenza creata tutta dallo 0-2 nella storica serie dei quarti di finale con Tenerife del 2024-25.

Le dichiarazioni

Mario Fioretti: «Dobbiamo ritrovare le nostre certezze giocando in casa una gara solida. Giochiamo contro una squadra che ha talento negli esterni e grande versatilità nei lunghi. Dovremo essere bravi a limitare le loro opzioni in transizione, giocando una difesa che ci permetta di trovare soluzioni in campo aperto. Inoltre, a metà campo dovremo essere pronti ad affrontare una difesa che sa essere anche molto tattica.»

L’ala grande Justin Gorham: «Per rilanciare il nostro percorso iniziamo guardandoci dentro, assumendoci le nostre responsabilità e continuando ad avere fiducia nel lavoro che svolgiamo ogni giorno. Ovviamente, i risultati non sono stati quelli che volevamo, ma non possiamo permettere che ciò influisca sulla nostra fiducia o sul modo in cui affrontiamo ogni partita. Dobbiamo essere più consistenti e competere per tutti i 40 minuti. Sappiamo di cosa siamo capaci e ora si tratta di dimostrarlo in campo. Per vincere la partita con Burgos - continua - sarà necessario eguagliare la loro fisicità, essere disciplinati in difesa e giocare insieme in attacco. Dobbiamo controllare ciò che possiamo controllare, prenderci cura della palla e portare la giusta energia fin dall'inizio.»

Navette Come in ogni sfida casalinga del Derthona, saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. Le partenze delle navette previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviaria avverranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle ore 17, con cadenza ogni venti minuti e ultima partenza fissata alle 19, ed effettueranno fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere l’impianto tortonese. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 21, con ultima partenza in programma alle 22 e sempre con cadenza ogni 20 minuti.