BEA Chieri: le gare delle settimana

12-18 ottobre 2026. Inizio di campionato positivo per i giovani di BEA Chieri, che si affacciano al campionato senior di DR2, nel progetto che prosegue sulla scia degli ottimi risultati delle scorse stagioni. Sul campo di Area Pro, i Leopardi entrano forte. Le prime battute sono combattute. Da dopo l’intervallo, gli Arancioni guardano indietro e non si guardano più indietro, sfiorando le venti lunghezze di vantaggio (54-70).

Due su due per l’Under 19 Gold, che supera Grugliasco in trasferta. Nonostante qualche assenza, i ragazzi di Coach D’Arrigo e Manzini prendono da subito le redini della gara e gestiscono i tentativi di rimonta dei padroni di casa (62-82).

Al PalaGialdo, buona prova e bel successo per l’Under 17 Eccellenza con l’ostica Area Pro. Anche qui BEA paga qualche assenza, ma approccia bene la gara. Dopo un primo tempo di studio, trova le giuste contromisure per scavare il solco che alla fine sarà decisivo, guidata da un Menegatti in gran forma(34 punti, 98-71 il finale).

Esordio anche per il Settore Femminile di BEA, con le Under 17 che iniziano con il piede giusto nella trasferta di Bra, con Monviso. Partita a senso unico, con le Leoparde che mettono da subito il piede sull’acceleratore e non si guardano più indietro (29.91). Impegno più complesso, il giorno seguente, per l’Under 15 femminile con la competitiva Borsi Ceva. Le Arancioni 2012 provano a fronteggiare le avversarie, ma nel primo tempo faticano ad adaccarsi al gioco più tattico. Dal terzo quarto, alzando l’intensità, le chieresi rompono il gioco delle padrone di casa, con buone soluzioni a tutto campo al di là del risultato finale (67-40).

L’Under 14 Gold ospita Beinaschese, squadra pretendente alle posizioni di vertice del girone. BEA, ancora senza Bergano, incappa nella prima sconfitta stagionale, dopo una gara combattuta e sempre equilibrata. Le squadre faticano ad adeguarsi al metro arbitrale e ne consegue una gara spezzettata, con un po’ di nervosismo di troppo. Alla fine, i Leopardi pagano qualche errore al tiro, mentre gli avversari sono più lucidi negli ultimi istanti (58-62). Restano comunque ottimi segnali in vista delle prossime partite.

Prima gara casalinga per l’Under 13 Gold, che ospita al PalaGialdo Ub c per il primo derby di stagione. BEA dimostra di avere qualcosa in più sin dalle prime battute. Con intensità e difesa aggressiva, i ragazzi di Coach Manzini giocano una gara a senso unico (75-45), nonostante qualche imprecisione in conclusione che permette ai collinari di ricucire leggermente sul finale.

DR2

AREA PRO 2020 – BEA CHIERI 54-70

Parziali (12-17; 29-38; 40-59)

BEA Chieri: Passatore 5, Giachino 7, Tarantino 4, Vacca 2, Bosio 1, Dioum 11, Gaiotti 13, Destefanis 3, Bianco 6, Sortino 18. All. Manzini, Ass. Pirocca.

U19 GOLD

GRUGLIASCO-BEA CHIERI 62-82

Parziali (12-23; 31-42; 49-59)

BEA Chieri: Picco 8, Passatore 5, Giachino 9, Mout 4, Bosio 10, Conti 7, Menegatti 10, Gaiotti 6, Spanu 4, Viggiano 19, Di Lernia, Galluccio n.e. All. D’Arrigo, Ass. Manzini, Musto.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-AREA PRO 98-71

Parziali (20-22; 41-32; 65-53)

BEA Chieri: Ursu 2, Mouaddine, Menegatti 34, Longo 20, Beccaria 15, Calò, Peverini 10, Serratore 6, Coltiletti 2,Orlando 2, Di Lernia 7. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Calò.

U17 FEMMINILE

G.S. MONVISO-BEA CHIERI 29-91

Parziali (3-16; 3-45; 21-64)

BEA Chieri: Di Dedda 14, Santoro 8, De Stefano 3, Favata 21, Tarantini 1, Martino 15, Trombetta 8, Pavone, Contino 9, Mosso 2, Oliveri 2, Petrellese 8. All. Colò, Ass.te Bergese.

U15 FEMMINILE

BORSI CEVA-BEA CHIERI 67-40

Parziali (18-8; 40-18; 55-30)

BEA Chieri: Di Dedda 6, Santoro 2, De Stefano 7, Colucci, Tarantini 9, Catasso 2, Datta, Della Croce, Petrellese 14, Dimonte

All. Colò, Ass.te Bergese.

U14 GOLD

BEA CHIERI-BEINASCHESE 58-62

Parziali (13-14; 33-29; 45-53)

BEA Chieri: Violante 2, Novarese, Gaone 11, Ferrero 2, Monticone 19, Capriati, En Nadher 7, Colombo, Ascolesi 11, Pianfetti 4, Dodaj 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 GOLD

BEA CHIERI-BASKET CHIERI 75-45

Parziali (17-7; 43-22; 60-29)

BEA Chieri: Figliuolo 8, Bertulessi 13, Rossi, Violante 8, Thiam 9, Orrù 4, Di Martino 3, Boella 5, Ferreli 4, Colombo 8, Bordignon 2, Moschillo 11 All. Manzini, Ass. Lafiosca.

BASKET CHIERI: Cerolini 4, Rogan 2, Rastello 10, Comerro, Sforza 5, Cocola 1, Di Matteo 1, Buzzi, Brogliatto 22, Barbeni, Nardò, Ragazzoni. All. Toso, Ass. Uliana.