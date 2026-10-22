Apple Run: conto alla rovescia per la 19ª edizione

A dieci giorni dalla 19esima edizione Apple Run , in programma domenica 1° novembre 2026 a Cavour (Torino) , su un tracciato di 10 km omologati Fidal, il quadro dei favoriti comincia a delinearsi. Il percorso è stato leggermente modificato rispetto alla tradizione («Partenza e arrivo sono stati spostati di una quarantina di metri, in modo da rendere più agevole l’avvio e più spettacolare la conclusione», spiega Mauro Riba , responsabile della parte tecnica dell’organizzazione), ma ha conservato appieno le caratteristiche che lo hanno reso molto veloce.

In campo maschile, il miglior tempo degli accreditati – ma le iscrizioni si chiudono alle 24 di giovedì 29 ottobre – è del torinese Francesco Breusa. Il portacolori del Battaglio Cus Torino, più volte sul podio ma mai vincitore a Cavour, vanta un primato di 29’11” sui 10 km su strada (ma ha anche 28’54”54 sui 10000 in pista). Alle sue spalle, nella lista delle iscrizioni, due atleti che curiosamente hanno lo stesso PB: 29’49”: l’altro cussino Emanuele Santelli, campione regionale dei 10000 metri, e il nome nuovo della corsa su strada piemontese, il tunisino dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Ezzouhti Abdelkarim. Sotto i 30 minuti anche Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) con 29’57”.

Tra le donne, il miglior accredito è il 34’06” della campionessa regionale Silvia Zampaglione (Battaglio Cus Torino). Seguono Laura Restagno (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 36’20” e Miriam Madi (Atletica Fossano) con 36’21”.

La Apple Run, negli anni, ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, a partire da Valeria Straneo (medaglia d’argento sulla maratona ai Mondiali di Mosca 2013 e agli Europei di Zurigo 2014. Sul percorso di Cavour hanno gareggiato anche Elisa Romagnolo (due volte azzurra alle Olimpiadi: sui 3000 siepi a Pechino 2008 e sui 5000 a Londra 2012) e Catherine Bertone, maratoneta azzurra ai Giochi di Rio 2016.

I record della manifestazione sono il 29’11 del keniano Stephen Kesghei (2025) e il 32’23” dell’etiope Tegeng Adissalem Belay (2022).

Ma la Apple Run non è soltanto per i campioni. Prologo di Tuttomele, la fiera che si apre il 7 novembre con oltre 300 stand dedicati al meglio della produzione frutticola nazionale, la gara unisce da sempre qualità e quantità di partecipazione e la vista della marea di runner allineati dietro la starting line in Piazza Marconi (Piazza del Peso). La partenza è prevista per le 10: come da tradizione, ogni concorrente riceverà 8 chilogrammi di mele come premio di partecipazione.

La gara – organizzata dall’Applerun Team di Marco Isoardi, Mauro Riba e Martina Mercol sarà valida per il circuito CorriPiemonte 2026.