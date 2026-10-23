EuroCup Women: l’Autosped BCC concede il bis, Poznan ko

Seconda vittoria in altrettante gare in EuroCup Women per l’ Autosped BCC , che nell’esordio europeo assoluto in casa – tra le mura amiche della Nova Arena – conduce l’incontro sin dalla palla a due, allungando a più riprese nel punteggio e resistendo a ogni rientro di Poznan . La formazione allenata da Cutugno va con grande presenza a rimbalzo offensivo e stringe le maglie in difesa nella terza frazione per piazzare l’allungo decisivo. Il prossimo appuntamento europeo sarà giovedì 29 ottobre alle ore 19.30 sul campo di Landerneau.

Avvio di gara ad alto ritmo per il BCC, che corre bene il campo e va con energia e presenza a rimbalzo d’attacco: le giocate di Conte e Fondren spingono l’Autosped sino al 19-11 del 10’. Due triple di fila di Frustaci lanciano le padrone di casa al massimo vantaggio (25-12), prima che Poznan reagisca con un controbreak di 2-15 che vale la parità a 27 al 16’. In chiusura di primo tempo, arriva una nuova accelerazione della squadra allenata da Cutugno, che va all’intervallo avanti 36-31.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped torna in campo alzando il livello del proprio gioco, andando a rimbalzo d’attacco con continuità e costruendo tiri ad alta percentuale: questi ingredienti, uniti a una difesa attenta, dilatano il gap possesso dopo possesso sino al 57-38 della terza sirena. Nei minuti iniziali dell’ultimo periodo Poznan preme sull’acceleratore e torna sotto la doppia cifra di distanza, ma poi il BCC piazza un 5-0 che vale il +14 (64-50) al 34’. Nelle battute seguenti, la formazione allenata da Cutugno respinge tutti i tentativi di rientro avversari e vince per 73-64.

Autosped BCC - Enea AZS Politechnika Poznan 73-64

Parziali (19-11, 36-31, 57-38)

BCC: Carosi ne, Sitku-Varga 3, Conte 15, Pysmennyk 5, Caloro 3, Leonardi 4, Fondren 11, Arado 3, Frustaci 9, Dixon 11, Zanetti 4, Wnorowska 3. All. Cutugno.

Poznan: Fitzgerald 9, Davis 15, Pzszczolarska 4, Miskiniene 15, Jakubiuk 9, Popovic 7, Puzio 5, Piasecka, Glowczac, Haegenbarth. All. Szawarski.