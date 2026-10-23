Acqua Sant’Anna Cuneo, prima trasferta a Milano

Dopo l’intensa maratona dell’esordio contro Perugia, l’ Acqua Sant’Anna Cuneo si prepara alla prima trasferta della stagione. Domenica 25 ottobre , alle ore 19 , i biancoblù saranno impegnati all’Allianz Cloud di Milano, l’ex Palalido, contro l’ Allianz Milano , formazione rinnovata e desiderosa di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata nella prima giornata sul campo di Cisterna. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Il punto conquistato contro i campioni d’Italia, d’Europa e del mondo ha lasciato in casa Cuneo sensazioni positive, ma anche indicazioni importanti sulle aree in cui la squadra deve ancora crescere. L’obiettivo è trasformare quanto mostrato all’esordio in un percorso di miglioramento costante, mantenendo alta l’attenzione nei momenti decisivi e affrontando con la giusta mentalità anche le gare lontano dal pubblico amico.

«La partita contro Perugia ha lasciato molta consapevolezza di quello che possiamo essere e di quello che non siamo ancora, quindi di dove dobbiamo lavorare. Soprattutto, abbiamo avuto un’occasione e non l’abbiamo sfruttata: è importante capire come mai», spiega l’allenatore Matteo Battocchio.«Quando ci capitano determinate occasioni, se vogliamo essere una squadra che lotta dobbiamo prenderle. Purtroppo lo sport non te ne lascia tante».

Il tecnico biancoblù individua diversi aspetti incoraggianti nel percorso intrapreso dal gruppo, dalla potenza dei colpi alla capacità di giocare sopra il muro, passando per l’agonismo e la disponibilità al lavoro. Restano alcuni margini di crescita, soprattutto nella gestione delle situazioni di gioco e nella capacità di scegliere le soluzioni migliori nei momenti delicati.

«Abbiamo delle macroaree molto buone che stanno funzionando, come la ricezione, anche se contro Perugia in alcuni momenti abbiamo sofferto. C’è un aspetto tecnico sul quale siamo un po’ più indietro rispetto alle aspettative: il gioco in pipe, sul quale dobbiamo ancora crescere», prosegue Battocchio. «Stiamo lavorando molto sulla personalità e sulla gestione dell’errore. Non significa non sbagliare, ma saper scegliere: capire in quali momenti utilizzare determinati colpi e quando invece optare per altre soluzioni».

La trasferta milanese rappresenterà un nuovo banco di prova, anche perché l’Allianz si presenta con un organico profondamente rinnovato e giocatori di grande esperienza e qualità. Tra i nomi di spicco c’è il centrale Simon, affiancato da elementi come il palleggiatore Orduna, lo schiacciatore Otsuka e l’opposto belga Dermaux, tra i principali terminali offensivi della formazione lombarda.

«Milano è una squadra che ha Simon, tanto per cominciare, e Catania come libero. Ha inoltre un opposto molto forte qual è Dermaux, importante sia in battuta sia in attacco», osserva Battocchio. «Hanno fatto un ottimo precampionato, poi steccato la prima e per questo forse la incontriamo nel momento peggiore: dopo una sconfitta del genere saranno sicuramente tosti e agguerriti. Tecnicamente battono bene, hanno schiacciatori abili nel gioco e Simon è una garanzia in attacco».

Il tecnico cuneese guarda con interesse anche alla risposta della propria squadra in un contesto diverso rispetto all’esordio casalingo. La capacità di mantenere equilibrio e lucidità dopo una prestazione capace di accendere l’entusiasmo sarà fondamentale per affrontare una formazione che vorrà immediatamente riscattarsi.

Dello stesso avviso è il centrale Lorenzo Codarin, che sottolinea il valore della prova offerta contro Perugia, senza però perdere di vista il lavoro ancora da fare. «Siamo molto felici perché abbiamo affrontato a testa alta una squadra che è campione d’Italia, d’Europa e del mondo. Dall’altra parte non avevamo degli sprovveduti. La nostra squadra ha potenziale e siamo giovani: il lavoro in palestra è la soluzione migliore per migliorare settimana dopo settimana, partita dopo partita», afferma.

Il punto conquistato all’esordio deve essere uno stimolo, non un motivo per abbassare la guardia. «Sono contento di aver iniziato così, perché significa che possiamo fare grandi cose, ma dipende tutto da noi. Dopo questa partita dobbiamo restare con i piedi per terra», aggiunge Codarin. «L’importante è essere umili e consapevoli del nostro potenziale. Possiamo dare fastidio a tutte le squadre, ma al tempo stesso possiamo perdere contro chiunque se affrontiamo la partita nel modo sbagliato».

Milano, secondo il centrale biancoblù, sarà una sfida molto diversa da quella contro Perugia, sia per il fattore campo sia per le motivazioni degli avversari. «Loro, dopo aver perso la prima partita in quel modo, saranno molto agguerriti e vorranno portare a casa la vittoria. Noi faremo di tutto per riuscirci, per vincere e fare punti, che sono fondamentali soprattutto in trasferta. Stiamo studiando i loro punti deboli e cercheremo di attaccarli, come faranno loro con noi».

Codarin si aspetta una gara combattuta, nella quale la tenuta mentale potrebbe fare la differenza. «Milano è una squadra fisica, che punta molto sull’attacco. Ha un opposto potente e un centrale come Simon, che sappiamo essere tra i più forti al mondo. Mi aspetto una partita di logoramento, con set combattuti punto a punto: vincerà chi resterà più attento e concentrato nei momenti di difficoltà».

La sfida dell’Allianz Cloud sarà anche un’occasione per misurare le ambizioni di Cuneo. «Forse siamo due squadre abbastanza simili. Milano ha qualche elemento in più di esperienza tra i titolari, ma entrambe possono puntare a qualcosa in più della salvezza. Naturalmente bisogna dimostrarlo in campo. Per noi sarà una prova importante per capire a che punto siamo e a cosa possiamo puntare», conclude Codarin.

CUNEO-CIVITANOVA, PREVENDITA APERTA

Intanto, per i tifosi biancoblù è già possibile assicurarsi un posto per il prossimo appuntamento casalingo. La prevendita per la terza giornata di campionato, in programma domenica 1° novembre alle ore 18 al Palasport di San Rocco Castagnaretta contro la Cucine Lube Civitanova, è attiva su Liveticket.it e presso il punto vendita Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo.