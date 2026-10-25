Giaguari U18: beffa all'esordio, passano i Seamen

L’hanno spuntata i Seamen Milano per un punto (21-20), nella partita di apertura del campionato Under 18 2026. La squadra di Coach Pizzimento ha lottato, si è portata avanti tre volte e tre volte è stata rimontata, e alla fine si è dovuta arrendere pur avendo giocato una partita intensa e molto concreta. A fare la differenza è stata la trasformazione del primo touchdown che i milanesi sono riusciti a bloccare, mentre il loro kicker è stato perfetto con tre trasformazioni realizzate su tre tentativi.

Come sempre succede tra queste due formazioni, è stata una partita molto bella, con continui capovolgimenti di fronte e tutte e due le squadre che sembravano poter portare a casa l’intera posta.

I Giaguari hanno mostrato il solito gioco d’attacco già rodato in questi ultimi anni con Brancaleoni arma offensiva temibile sia sui passaggi che sulle corse, che ha costretto la difesa milanese a fare gli straordinari per cercare di contenerlo sotto le 100 yard di corsa. Ottimo anche l’apporto di Borri, appena salito dalla Under 15 e autore di una buona partita con un elevato numero di palloni toccati (19 su corsa e 4 su passaggio). Brancaleoni ha segnato due touchdown su corsa ed ha messo a segno un touchdown pass su Bolandin, trasformando su calcio due delle tre segnature.

In difesa si è distinto tra tutti, soprattutto nel finale concitato dove i Giaguari necessitavano disperatamente di fermare l’attacco avversario, Sean Di Stefano, un giocatore in prestito dai Blitz Ciriè che aveva già fatto parlare di sé nel campionato under 15 e che oggi ha trascinato la difesa grazie ad un’ottima prestazione coronata da ben cinque placcaggi dietro la linea di scrimmage nei momenti cruciali dell’incontro.

Sicuramente un’occasione mancata di incamerare punti contro una delle avversarie dirette in chiave qualificazione playoff, ma altrettanto sicuramente questa partita ha dimostrato che i Giaguari ci sono e anche per questa stagione diranno la loro nel solito girone di ferro che, oltre ai Seamen, comprende anche i Panthers Parma, altra formazione spesso al top dei campionati giovanili in qualsiasi categoria.

Il prossimo weekend i Giaguari Under 18 saranno impegnati a Legnano sabato pomeriggio, mentre la Under 15 ospiterà la Elevate Sports Academy e la Under 21 ospiterà i Trappers Cecina.

